Governo assina contrato para obras no Colégio Estadual Cônego Afonso Scherer, em Santa Maria do Herval

Segundo a secretária Raquel Teixeira (C), intervenções fazem parte do compromisso de melhoria da estrutura da Rede Estadual -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

O governo do Estado, por meio das secretarias da Educação (Seduc) e de Obras Públicas (SOP), firmou contrato nesta quarta-feira (7/5) para a execução de uma série de obras de reforma no Colégio Estadual Cônego Afonso Scherer, em Santa Maria do Herval. Além de promover melhorias na infraestrutura, a medida terá como foco a acessibilidade e a modernização dos espaços escolares.

A assinatura foi realizada no Centro Administrativo de Contingência, em Porto Alegre, e contou com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira, do subsecretário de Obras da Educação da SOP, Vinícius Piccini, e da coordenadora da 2ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Ileane Bravo.

Segundo Raquel, as intervenções fazem parte de um compromisso de melhoria contínua com a estrutura da Rede Estadual. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

O contrato abrange a reforma geral do ginásio esportivo e prevê intervenções no acesso principal da escola, incluindo ainda a construção de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais no ginásio, na biblioteca e no refeitório.

Com investimento total de R$ 679,5 mil, a empresa de engenharia vencedora da licitação será responsável pela contratação de mão de obra e dos materiais, bem como dos encargos legais, administrativos e operacionais envolvidos na execução do projeto.

“A escola precisa ser um espaço seguro, inclusivo e acolhedor. Por isso, cada obra que realizamos é também uma oportunidade de reafirmar que estamos ouvindo as demandas e agindo, mostrando aos nossos estudantes e a toda comunidade escolar que nosso foco é investir no presente para assegurar o futuro”, afirmou a titular da pasta.

A execução das obras será acompanhada pela Seduc em conjunto com a SOP, que será responsável pela fiscalização técnica. O prazo de conclusão é de 120 dias a partir do recebimento de autorização dos serviços na escola, seguindo o cronograma físico financeiro previsto em contrato.

O Colégio Estadual Cônego Afonso Scherer possui mais de 60 anos de história, atendendo cerca de 250 estudantes da região.