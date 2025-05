Rio Grande do Sul recebe mais de 58 mil doses de vacina contra a dengue

A Secretaria da Saúde (SES) recebeu, na terça-feira (6/5), 58.560 doses da vacina contra a dengue. A remessa foi enviada diretamente do Ministério da Saúde, que é o órgão responsável pela estratégia de imunização nacional. As Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) devem fazer a retirada das doses a partir desta quarta-feira (7/5), na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi-RS), em Porto Alegre, município que receberá ainda nesta quarta-feira 24,6 mil doses. Os demais municípios receberão os imunizantes das CRSs.

Chamada de Qdenga, a vacina contra a dengue disponível no Brasil foi desenvolvida pela fabricante japonesa Takeda Pharma e aprovada pela Anvisa. A imunização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) tem como público-alvo crianças e adolescentes de dez a 14 anos, faixa etária que registra o maior número de hospitalizações, considerando as idades recomendadas pela fabricante (de cinco a 60 anos). A proteção completa só é alcançada com duas doses do imunizante, respeitando um intervalo de três meses entre elas.

De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), municípios da 11ª CRS (Erechim) ainda possuem doses, as quais serão remanejadas para atender à demanda regional. A distribuição considerou estoques remanescentes ainda existentes nos municípios e dados relacionados à incidência de casos da doença. Foram selecionadas47 municípios pelo Ministério da Saúde, com base no histórico de 2013 a 2022. As doses serão distribuídas da seguinte maneira:

Alvorada: 4.257 doses

Araricá: 140 doses

Aratiba: 52 doses

Barão de Cotegipe: 63 doses

Benjamin Constant do Sul: 11 doses

Cachoeirinha: 2.619 doses

Campinas do Sul: 12 doses

Campo Bom: 873 doses

Candelária: 415 doses

Charrua: 25 doses

Dois Irmãos: 425 doses

Entre Rios do Sul: 3 doses

Erechim: 1626 doses

Erval Grande: 49 doses

Estação: 41 doses

Estância Velha: 697 doses

Gaurama: 14 doses

Getúlio Vargas: 233 doses

Glorinha: 69 doses

Gramado Xavier: 37 doses

Gravataí: 4.560 doses

Ivoti: 360 doses

Lindolfo Collor: 92 doses

Marcelino Ramos: 5 doses

Mato Leitão: 56 doses

Morro Reuter: 57 doses

Nonoai: 210 doses

Nova Hartz: 384 doses

Novo Hamburgo: 4.069 doses

Pantano Grande: 155 doses

Passo do Sobrado: 72 doses

Portão: 563 doses

Porto Alegre: 24.641 doses

Presidente Lucena: 3 doses

Rio Pardo: 539 doses

Santa Cruz do Sul: 1.926 doses

Santa Maria do Herval: 69 doses

São José do Hortêncio: 72 doses

São Leopoldo: 3.677 doses

Sapiranga: 1.354 doses

Severiano de Almeida: 6 doses

Sinimbu: 105 doses

Vale do Sol: 99 doses

Vale Verde: 14 doses

Venâncio Aires: 987 doses

Vera Cruz: 359 doses

Viamão: 4.585 doses