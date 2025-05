Rádio Província FM acompanha em rede com a Rádio Gaúcha todos os detalhes da escolha do novo Papa

Em uma semana histórica para a Igreja Católica, com os olhos do mundo voltados para o Vaticano, a Rádio Província FM 100,7 se une em cadeia com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre para uma cobertura completa e em tempo real do Conclave, direto de Roma.

O repórter Rodrigo Lopes, da Rádio Gaúcha, acompanha de perto todos os momentos da escolha do novo pontífice, trazendo informações exclusivas, bastidores e atualizações diretamente da Praça São Pedro. A Rádio Província, comprometida com a informação de qualidade, leva até seus ouvintes cada detalhe desse momento decisivo para os rumos da Igreja.

Nesta edição do Conclave, o destaque é o cardeal francês Dominique Mamberti, de 73 anos. Próximo e confidente do falecido Papa Francisco, ele será o responsável por anunciar ao mundo a famosa frase: "Habemus Papam", revelando o nome do novo líder da Igreja Católica. O anúncio ja pode ocorrer nesta quarta feira.

Acompanhe essa cobertura especial na Rádio Província FM 100,7, em sintonia com os grandes acontecimentos globais. Fique ligado e não perca nenhum detalhe da eleição do novo Papa!