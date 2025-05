Governo acelera obras escolares na região de Novo Hamburgo

O governo do Estado contornou os obstáculos da burocracia para qualificar a infraestrutura da educação no Rio Grande do Sul e entregar obras aguardadas há anos pela comunidade. Implementada em março de 2024, a contratação simplificada é um sistema inovador, adotado pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), que vem acelerando o ritmo das reformas nas instituições de ensino, a exemplo do Colégio Estadual Doutor Wolfram Metzler, em Novo Hamburgo. Esta é mais uma reportagem da série Na Estrada com a Educação , que mostra o novo cenário da Rede Estadual.

O modelo de contratação reduziu expressivamente o tempo entre a solicitação da demanda e o início da intervenção. A licitação é feita por blocos, agrupando diversas escolas em um único lote. Há uma empresa responsável pré-contratada para atender a cada grupo de escolas, eliminando a necessidade de licitação a cada nova demanda. Basta acionar a empresa e demandar o serviço, com prazos muito menores em relação aos processos anteriores.

A partir da contratação simplificada, o Colégio Wolfram Metzler começou a ganhar novos ares em janeiro deste ano. A escola está passando por uma reforma geral, com investimento de R$ 1,5 milhão. A obra abrange adequações ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) e recuperação de paredes, pisos, muros, telhados e instalações elétricas e hidrossanitárias.

Obra na escola abrange adequações ao PPCI e recuperação de paredes, pisos, muros e telhados -Foto: Luís André/Secom

“Será uma obra grande e completa. Já houve a troca de telhados do refeitório e de algumas salas, bem como a reforma do espaço de convivência. Tínhamos muitas goteiras, que foram resolvidas. A escola está recebendo uma pintura geral, e as portas dos blocos também foram trocadas. Além disso, houve a substituição das luminárias, para deixar o ambiente mais claro”, detalhou o diretor da instituição, Fladimir Pinheiro Porto, ressaltando que, no passado, as obras eram demoradas, mas agora estão muito mais ágeis.

“Nas salas de aula, além da pintura, será feita a troca do piso. Será realizada, também, a reforma do muro e dos oito banheiros. Em alguns deles, já houve a colocação de azulejos e a troca do piso, dos sanitários e das pias”, acrescentou.

Outra vantagem do modelo da contratação simplificada é sua adaptabilidade. Nessa escola, por exemplo, o escopo da obra pôde ser ampliado, para abarcar necessidades identificadas durante a reforma. Anteriormente, para resolver questões que surgissem no curso da obra, seria necessário abrir novo processo licitatório.

Espaço de convivência do Colégio Doutor Wolfram Metzler também passou por melhorias -Foto: Luís André/Secom

“Quando foi feita a vistoria em janeiro, apontamos as principais necessidades, mas, durante a obra, vão surgindo mais coisas. No telhado, por exemplo, viram que não adiantava só trocar as telhas; era preciso substituir as tesouras, porque estavam apodrecendo. Então, mesmo durante a obra, é possível identificar e solucionar novas questões”, relatou o diretor.

Fladimir destacou os reflexos positivos das mudanças na qualidade do ensino, a exemplo do conserto do telhado. “Faz muita diferença, porque, quando chovia, tínhamos que deslocar alunos. Às vezes, tinha até que cancelar aulas, dependendo do nível de chuva. Então, cada uma dessas melhorias é importante”, pontuou.

Para Manuela Guimarães, aluna do 3º ano do Ensino Médio, as transformações já são notórias. “A escola está mudando bastante e ficando bem melhor. O visual está mais moderno. O piso novo, a sala do diretor, os corrimões – cuja tinta estava descascando e foram pintados – e, principalmente, o espaço de convivência, tudo está bem melhor. A escola já está mais bonita”, comentou.

“A escola está mudando bastante e ficando bem melhor”, disse Manuela Guimarães, aluna do 3º ano do Ensino Médio -Foto: Luís André/Secom

A série Na Estrada com a Educação, produzida pela Secretaria de Comunicação (Secom), dá visibilidade às transformações que estão ocorrendo na Rede Estadual, mostrando, de forma sensível e próxima, como as melhorias impactam o cotidiano de estudantes, de professores e de toda a comunidade escolar. Uma equipe da pasta tem percorrido diferentes regiões do Estado, registrando em vídeo as histórias que os investimentos do governo têm ajudado a construir.

Na educação, o propósito do governo é com o futuro do aluno, do professor e da sociedade, e a área é tratada como prioridade desde o início da gestão do governador Eduardo Leite.

Investimentos na região

A cidade de Novo Hamburgo pertence à 2ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e à 2ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop). Por meio da SOP, o governo do Estado já investiu na 2ª Crop, desde 2023, R$ 30,2 milhões em 45 demandas de 38 escolas, entre concluídas, em execução, por iniciar e em contratação. Especificamente em Novo Hamburgo, são R$ 2,8 milhões em 5 demandas em 5 escolas, entre concluídas e em execução.

Além disso, apenas entre maio de 2024 e abril de 2025, a Secretaria da Educação (Seduc) aplicou R$ 57,32 milhões na 2ª CRE. Desse montante, R$ 10,27 milhões foram repassados a escolas estaduais da cidade de Novo Hamburgo. O Colégio Doutor Wolfram Metzler, especificamente, recebeu R$ 627,3 mil.