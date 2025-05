Com foco no combate à evasão na Rede Estadual, governo lança Política de Proteção à Trajetória Escolar

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), lançou, nesta terça-feira (6/5), a nova Política de Proteção à Trajetória Escolar. A medida é uma forma de unificar as ações de combate à evasão escolar, propondo um conjunto de iniciativas para monitorar e acompanhar a frequência dos estudantes da Rede Estadual.

O lançamento, transmitido ao vivo pelo canal TV Seduc RS , no YouTube, contou com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira, além de lideranças da Seduc. Também estiveram presentes representantes de 30 escolas estaduais, entre orientadores educacionais, líderes estudantis e equipes diretivas, que acompanharam a explicação dos dados e das diretrizes.

O objetivo é fortalecer a comunidade escolar, promovendo a cultura de paz e o bem-estar dos estudantes de maneira a criar condições para que todos possam concluir a educação básica nas escolas estaduais. As estratégias montadas pela Seduc orientam as escolas a identificarem precocemente situações de risco de abandono escolar.

Lideranças da Seduc e representantes de 30 escolas estaduais participaram do lançamento -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc

A política está estruturada em ações preventivas, integradas e transversais, além de ter sido construída a partir de estudos técnicos, escuta de educadores e experiências em andamento em escolas da Rede Estadual.

A trajetória de sucesso escolar diz respeito a todo o percurso na rede de ensino, desde o ingresso até a conclusão da educação básica, o que implica no monitoramento das idades mais adequadas para cada ano e série, envolvendo ainda as taxas de aprovação e reprovação.

A política tem como uma de suas principais ferramentas o Sistema de Proteção à Trajetória do Estudante, plataforma disponível no módulo Gestor do Escola RS. Por meio dela, são registrados os dados de frequência e infrequência dos alunos, as razões dos afastamentos e as ações realizadas pela equipe escolar. Com o uso da inteligência artificial, o sistema consegue identificar padrões e classificar o índice de abandono em três níveis de risco: médio (acima de 40%), alto (maior do que 60%) e crítico (superior a 80%).

A partir disso, as medidas são tomadas de acordo com o perfil de cada estudante, com planos de ação individualizados e recomendados pelos protocolos. Entre as premissas da política, está indicado que as ações devem ser tomadas de forma cíclica e progressiva, estabelecidas por uma linha de base a cada transição de trimestre.



Durante o evento, Raquel Teixeira destacou que a proposta representa uma mudança na forma como as escolas lidam com o tema. "Estamos falando de um repertório de ações que precisamos desenvolver nas escolas gaúchas para garantir que as crianças e jovens permaneçam, aprendam e estejam preparados para o mundo em que eles serão felizes e que poderão contribuir com respostas para os desafios atuais. Essa é a escola que queremos ter: resiliente, acolhedora e segura”, afirma.

"Estamos falando de um repertório de ações que precisamos desenvolver nas escolas gaúchas", enfatizou Raquel -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc

A ação parte do reconhecimento de que o enfrentamento à evasão escolar exige resposta coordenada. Dados do Censo Escolar de 2023 mostram que 8,9% dos alunos do Ensino Médio da Rede Estadual abandonaram a escola — um número 2,34 vezes maior que a média nacional. Atualmente, mais de 43 mil estudantes da Rede Estadual estão classificados com risco alto ou crítico de evasão, conforme sistema de monitoramento realizado pela Seduc em 859 escolas com mais de 10 mil planos cadastrados na plataforma.

Além disso, foram apresentados os conteúdos do Guia dos Orientadores Educacionais. O material, desenvolvido pela equipe técnica da Seduc, traz as orientações alinhadas à nova política, com ferramentas que podem ser aplicadas diretamente nas escolas. O guia oferece ainda planos de ação para lidar com situações de violência, em articulação com a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes.

Nesse sentido, outro destaque da política é o fortalecimento do papel do orientador educacional, que é o profissional da educação responsável por apoiar o desenvolvimento dos estudantes, conhecendo, dialogando e incentivando os alunos com baixa frequência a permanecerem na escola.

Com foco na escuta ativa, os orientadores atuam, em conjunto com os professores e supervisores escolares, de forma a concretizar as ações de combate ao abandono escolar.