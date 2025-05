Santa Catarina estreia na maior feira de vinhos do país para consolidar o enoturismo como vocação estratégica

Foto: Divulgação / Setur

Pela primeira vez, Santa Catarina marca presença com um estande próprio na Wine South America, maior feira de vinhos e espumantes do Brasil, que ocorre entre 6 e 8 de maio, em Bento Gonçalves (RS). A iniciativa, liderada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), e com incentivo do governador Jorginho Mello, visa posicionar o estado como um destino consolidado no enoturismo, setor que vem ganhando relevância econômica e turística.



Com diversas vinícolas em operação – muitas delas premiadas nacional e internacionalmente –, a Serra catarinense se destaca pela produção de vinhos de altitude, uvas, espumantes finos e rotas turísticas que combinam paisagens deslumbrantes, gastronomia e experiências enoculturais.



Santa Catarina na Wine South America: networking e oportunidades de negócios



O evento reunirá importadores, distribuidores, atacadistas, varejistas e especialistas do setor, oferecendo um ambiente ideal para fechar negócios e fortalecer parcerias. A participação catarinense incluirá a degustações de vinhos e espumantes produzidos na região, reuniões de negócios com compradores nacionais e internacionais e divulgação de roteiros de enoturismo.



A secretária do Turismo, Catiane Seif, reforça a importância da feira: “Esta é a primeira vez que um governo se preocupa em posicionar o estado como um destino sólido no enoturismo. O governador Jorginho Mello reconhece a importância da vocação para a economia. Santa Catarina está se posicionando como um destino de inverno e agora estamos mostrando que, além de toda diversidade turística, somos um polo de excelência no enoturismo. Nossas vinícolas produzem rótulos de altíssima qualidade, e a Wine South America é a vitrine perfeita para atrair investidores, enoturistas e ampliar nossa visibilidade no mercado.”



Estarão presentes no evento as vinícolas:



Suzin, Hiragami, Abreu Garcia, Altopiano, Thera, Vinhedos do Monte Agudo, Serra do Sol,

Pericó, Gaudio, Quinta da Neve, Vivalti e Alto dos Ventos.



Serão apresentados rótulos como os do Vales da Uva Goethe: Vinícola Mazon, Vinhos

Trevisol, Vinhos Quarezemin, Vinhos Damian, Vinhos de Noni e Vinícola Bianco



O enoturismo como motor econômico



O turismo de rotas em vinícolas é uma atração para movimentar a Serra Catarinense e outros locais do estado. O enoturismo, que já é consolidado em diversos lugares do mundo, movimenta a economia gerando empregos e receita direta e indireta para o estado. As regiões que possuem rotas temáticas, conseguem desenvolver outros setores ao seu redor, como o de hospedagem e a gastronomia local.



Sobre a Wine South America



Considerada o maior evento do setor na América Latina, a feira reúne expositores de todo o Brasil e de países como Argentina, Chile e Itália. Nesta edição, Santa Catarina terá a oportunidade de firmar acordos comerciais para exportação, promover o turismo de experiência vinculado ao vinho e atrair eventos especializados, como festivais e workshops.