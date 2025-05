Referência: Central de Transplantes de Santa Catarina recebe visita técnica do Rio Grande do Sul

Foto: Divulgação / SES

A Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina (SC Transplantes) recebeu uma visita técnica do departamento de Regulação da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, 5. O objetivo foi conhecer o modelo de gestão de transplantes adotado por Santa Catarina, a fim de avaliar quais elementos podem ser incorporados ao sistema gaúcho para melhorar as taxas de doação e a eficiência do gerenciamento do sistema estadual de transplantes.

“Pelo menos 15 unidades da federação já visitaram Santa Catarina. Foram visitas técnicas ou estágios, sempre buscando elementos inovadores do nosso sistema que possam contribuir para o aprimoramento dos processos de transplante em todo o Brasil”, destaca o coordenador da SC Transplantes, Joel de Andrade.

Santa Catarina mantém-se como referência nacional e internacional na área, graças ao trabalho contínuo de capacitação de profissionais de saúde. A SC Transplantes investe regularmente em cursos de formação, qualificando equipes desde a detecção da morte encefálica até a sensibilização dos familiares para autorização da doação, culminando no momento do procedimento de transplante. Esses cursos envolvem profissionais de todas as regiões do estado, atuantes em hospitais municipais, estaduais, federais, filantrópicos e privados.

A diretora do Departamento de Regulação da SES/RS, Suelen Arduin, destacou a importância do intercâmbio. “Nosso objetivo é replicar o sucesso de Santa Catarina no Estado do Rio Grande do Sul, buscando melhorar nossos indicadores, analisar nossos processos e fluxos de trabalho. Conhecer a expertise é fundamental, pois temos observado uma evolução significativa nos dados de transplantes a nível nacional, o que reforça a necessidade de aprendermos com os melhores”, explica.

Também estiveram presentes no encontro, técnicos e a gerente da SC Transplantes, Grace Ella Berenhauser, o adjunto do Departamento de Regulação da SES/RS, Rogério Schneider, e o coordenador da Central de Transplantes do RS, Rogério Caruso.

