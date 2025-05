Rádio Nacional transmite Córdoba x Flamengo pela Libertadores

A Rádio Nacional acompanha a partida Central Córdoba x Flamengo pela primeira rodada do retorno da fase de grupos da Copa Libertadores da América nesta quarta (7). A emissora pública abre a jornada esportiva para a transmissão da faixa Show de Bola Nacional às 21h15. O apito inicial do confronto disputado no estádio Único Madre de Ciudades, na Argentina, está previsto para as 21h30.

O duelo que pode levar o rubro-negro carioca à liderança do grupo C do torneio, em caso de vitória, tem narração de André Luiz Mendes e comentários de Rodrigo Ricardo. As reportagens são de Bruno Mendes.

A partida entra no ar - para parte da rede - em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões. A Nacional FM, nas demais praças, segue com o conteúdo musical. O público pode ouvir suas produções preferidas pelo dial , no aplicativo Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ficam disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas .

Visitante no confronto, o Flamengo está em terceiro lugar no grupo C da Libertadores com quatro pontos. A equipe carioca tem retrospecto de uma vitória, um empate e uma derrota. O time brasileiro perdeu em casa justamente para o próximo adversário. Invicto na competição, o clube argentino Central Córdoba está na liderança da chave com sete pontos . A equipe equatoriana LDU está na segunda posição com cinco pontos, enquanto o venezuelano Deportivo Táchira, que ocupa a lanterna, ainda não pontuou.

O rubro-negro precisa vencer o rival para ficar em uma situação mais favorável após resultados adversos. O Flamengo faz os últimos dois jogos da fase de pontos corridos em casa. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase de mata-mata da Libertadores. A partir das oitavas de final, os times se enfrentam em confrontos eliminatórias com partidas de ida e volta.

Sobre a Libertadores 2025

Organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), a Copa Libertadores da América é uma das competições esportivas mais prestigiadas do mundo. A primeira fase do torneio reúne 32 equipes divididas em oito grupos (de A até H). Os dois melhores clubes de cada grupo se classificam para a fase eliminatória, no sistema de jogos de ida e volta. A final é disputada em jogo único e está marcada para 29 de novembro.

