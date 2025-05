Governo participa de acendimento de forno industrial que reduz emissão de CO2 em 18%

Representantes do Estado participaram, nesta segunda-feira (5/5), da cerimônia de acendimento do novo forno da Verallia Brasil, que conta com tecnologia avançada de oxi-combustão, nas instalações da unidade de Campo Bom. A inovação irá reduzir em 18% a emissão de gás carbônico (CO2) na comparação com um equipamento tradicional, além de dobrar a capacidade de produção da fábrica.

O ato contou com a presença dos titulares da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, e da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, além do presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato das Chagas e Silva. O grupo também visitou as instalações da empresa.

A Verallia Brasil, indústria de produção de garrafas de vidro, se beneficiou do incentivo do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem), programa coordenado pela Sedec, tendo um aporte de R$ 536,8 milhões aprovados. O Fundopem não libera recursos financeiros, mas realiza apoio por meio do financiamento parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental devido gerado a partir da sua operação.

A escolha pela fábrica localizada no Rio Grande do Sul foi motivada pelo bom desempenho da unidade e pelos incentivos oferecidos pelo Estado. “É um empreendimento muito importante e representativo para a economia gaúcha, contando com o apoio do Fundopem, que busca ampliar e atrair investimentos industriais para o Rio Grande do Sul”, explicou Polo.

No ato, os dois colaboradores mais antigos da Verallia Brasil, que tem 262 no quadro fixo da unidade de Campo Bom, acenderam o forno. O aquecimento é progressivo, iniciando-se a uma temperatura de 20°C e chegando a 1.630°C, em um processo que deve durar 12 dias, quando atingirá o calor ideal para começar a produção de garrafas.

A estimativa inicial de vida útil do forno é de aproximadamente 12 anos. A aquisição do equipamento coloca a unidade fabril gaúcha em destaque entre as 34 plantas da Verallia no mundo, distribuídas em 12 países, já que se trata da primeira a receber o novo forno.

“A Verallia é um exemplo na busca por soluções que reduzem o impacto ambiental em seus processos produtivos. O Estado se conecta com empreendimentos que adotam tecnologias para promover avanço socioeconômico aliado à mitigação de riscos ao meio ambiente. O cuidado com recursos naturais é uma das diretrizes previstas no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul”, destacou Marjorie.

A empresa também conta com um sistema de tratamento de emissões atmosféricas (precipitador eletrostático) e uma estação de tratamento de efluentes domésticos e industriais de circuito fechado. Todo o efluente tratado nesse sistema é reutilizado internamente, sem disposição externa.

“Agradeço a cada membro da equipe, aos nossos parceiros, aos fornecedores, ao time corporativo da Verallia e às autoridades envolvidas pelo comprometimento e colaboração ao longo do projeto”, disse o CEO da companhia, Quitin Testa.

O secretário-executivo do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo, Diogo Leuck, também acompanhou a agenda.