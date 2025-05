INSS Há 37 minutos Pagamento a segurados prejudicados deve começar nesta semana, diz novo presidente do INSS Ressarcimento pode envolver o Tesouro, segundo Gilberto Waller Júnior

Soterramento Há 5 horas Homem de 34 anos morre soterrado em silo de soja no RS Colegas tentaram realizar o salvamento, mas não tiveram êxito.