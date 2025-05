WSL: Italo Ferreira estreia com vitória na etapa de Gold Coast

A abertura da etapa de Gold Coast , na Austrália, a sexta na temporada da WSL (Liga Mundial de Surfe), foi positiva para os atletas do Brasil .

Na noite desta sexta-feira (2), pelo horário de Brasília, oito surfistas do país pularam da primeira para a terceira fase da competição , incluindo o atual líder do ranking, Italo Ferreira .

Outros dois - entre eles Luana Silva na chave feminina - caíram para a repescagem e vão tentar se juntar a eles . A próxima chamada na etapa acontece às 18h15 deste sábado (3) , no horário de Brasília.

Na ponta da tabela, Italo Ferreira deu um show em sua estreia. Na primeira fase, três surfistas duelam entre si e os dois melhores avançam para a terceira fase . O último colocado disputa a segunda fase , uma repescagem .

No confronto contra dois surfistas da casa, o brasileiro foi o melhor, somando 16.03 pontos. O duelo foi de alto nível, já que Liam O'Brien (segundo com 15.77) e Julian Wilson (terceiro com 14.07) também conseguiram boas somatórias.

Outros oito surfistas brasileiros avançaram , seja em primeiro ou segundo lugar em suas respectivas baterias. Algumas delas inclusive contaram com dois atletas do país.

Yago Dora venceu a bateria contra o compatriota Edgard Groggia e o havaiano Jackson Bunch . Por ter terminado em terceiro, Groggia foi para a repescagem .

Outras duas baterias contaram com dois brasileiros que avançaram. Alejo Muniz e Miguel Pupo deixaram o sul-africano Matthew McGillvray para trás e passaram de fase juntos .

O mesmo aconteceu com Filipe Toledo e Ian Gouveia , que jogaram o americano Griffin Colapinto para a repescagem .

Samuel Pupo venceu a bateria contra o americano Cole Houshmand e o indiano Rio Waina, enquanto Deivid Silva foi o melhor contra os havaianos Seth Moniz e Barron Mamiya .

Já João Chianca, o Chumbinho, ficou atrás do australiano Ethan Ewing , mas à frente do também australiano Jordan Lawler, conseguindo a vaga na terceira fase .

Entre as mulheres, Luana Silva ficou em último na disputa contra a americana Caitlin Simmers e a australiana Stephanie Gilmore e também caiu para a repescagem .