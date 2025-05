Governador anuncia mais de R$ 5,5 milhões para o Grupo Hospitalar Santiago e habilita SERMulher em mais seis municípios gaúchos

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta sexta-feira (2/5), um investimento de mais de R$ 5,5 milhões para o Grupo Hospitalar Santiago. Os recursos, provenientes do Programa Avançar Mais, irão possibilitar a abertura de uma nova área de internação, com 28 leitos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e a implementação do Centro Integrado de Saúde da Mulher.

Durante o evento, o governador destacou o salto dado pelo Executivo estadual na área da Saúde, abandonando um cenário de dívidas acumuladas e dando início a um novo tempo, marcado por grandes investimentos.

"Sem colocar as contas em dia, o Estado não poderia estar fazendo investimentos tão importantes como estes que estamos anunciando hoje. Houve tempos difíceis, em que o governo não conseguia pagar os salários dos servidores, hospitais e fornecedores de medicamentos. Quando assumimos a gestão, pagamos as dívidas e ainda abrimos espaço para investimentos na Saúde, que estão chegando, neste ano, à marca de R$ 1 bilhão", salientou.

“Este evento é uma demonstração da expansão dos serviços que esta instituição presta para a comunidade local e regional. Estamos aqui para celebrar e anunciar investimentos”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmam.

De acordo com o prefeito de Santiago, Marcelo de Matos, o investimento é fruto de um reconhecimento que o município tem conquistado das autoridades estaduais e federais. O hospital, com 180 leitos, é referência para 33 municípios. “Esse anúncio atende uma necessidade da nossa região, de Santiago e de todos os municípios para os quais o hospital é referência”, destacou o diretor-executivo do Grupo Hospitalar Santiago, Ruderson Sobreira.

Mais seis municípios habitados no SERMulher RS

Ainda durante o evento no Grupo Hospitalar Santiago, foi anunciada a habilitação de mais seis municípios para o programa SERMulher RS. Os serviços passarão a ser oferecidos em Cachoeira do Sul, Ijuí, Ronda Alta, Santiago, Nova Palma e São Borja.

O SERMulher RS oferece cuidado integral em saúde com uma abordagem que reconhece a singularidade do público feminino -Foto: Maurício Tonetto/Secom

“O que se quer com esse grande serviço especializado é, em tempo oportuno e de forma precoce, cuidar da saúde das mulheres sem que elas tenham que entrar novamente na fila para ter atendimento”, explicou Arita. O SERMulher já está habilitado em 16 dos 19 municípios para os quais está previsto.

Como um serviço de retaguarda da atenção primária à saúde (APS), O SERMulher RS tem por objetivo o atendimento qualificado e especializado a mulheres com alterações nos exames de rastreamento de câncer de colo do útero e de mama ou com suspeita de endometriose, adenomiose ou miomatose.

Além disso, também disponibiliza investigação de infertilidade e atendimento para mulheres no climatério, da mesma forma que funciona como um centro formador para inserção de dispositivos, como o intrauterino (DIU), e para técnicas de coleta de exame citopatológico, entre outras temáticas.

O SERMulher RS oferece cuidado integral em saúde da mulher com uma abordagem que reconhece a complexidade e a singularidade das necessidades de saúde específicas desse grupo, desde a prevenção e a promoção da saúde até o diagnóstico e tratamento de condições específicas. Isso possibilita a sequência do trabalho de rastreamento e investigação iniciado na APS, encaminhando as usuárias para a Atenção Terciária, quando necessário.