Programa que oferta bolsas de estudo a negros tem inscrição prorrogada

O prazo de inscrições para a segunda edição do Edital Black STEM foi prorrogado até 12 de maio. A data inicial para o fim das inscrições era quarta-feira .

O programa apoia estudantes negros brasileiros em sua trajetória acadêmica internacional nas áreas de STEM (sigla na língua inglesa para ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

A iniciativa é do Fundo Baobá para Equidade Racial . com apoio da B3 Social, uma associação sem fins lucrativos, responsável pela atuação social da B3, voltada à redução de desigualdades sociais no Brasil.

Nesta edição, o Black STEM oferece a pessoas negras (autodeclaradas pretas ou pardas), três bolsas complementares de R$ 35 mil , como forma de contribuir para a permanência de estudantes negros em universidades fora do Brasil. O valor servirá para cobrir despesas anuais de permanência, como moradia, transporte, alimentação, materiais acadêmicos e mensalidades.

Os selecionados terão acesso a mentorias individuais e coletivas, acompanhamento psicológico, conexão com lideranças negras, participação em ações promovidas pelo Fundo Baobá ou outras instituições vinculadas à temática.

Em 2024, quatro estudantes foram contemplados e hoje estudam na China, Estados Unidos e Portugal, em cursos como ciência da computação, engenharia aeroespacial e pilotagem marítima.

A inscrição dos interessados virtual deve ser feita na página do Fundo Baobá com o preenchimento do formulário online.

O resultado com a lista de selecionados será divulgado em 8 de julho.

Quem podem se candidatar

Para se candidatar, é necessário a pessoa ser negra, brasileira nata ou naturalizada. Os interessados devem ter sido aprovados em cursos de graduação nas áreas de ciências exatas, experimentais e da saúde, tecnologia, matemática e engenharias em universidades estrangeiras, com início letivo em 2025, ou estejam em estágio avançado de processo seletivo.

Além disso, é necessário que os candidatos tenham sido aprovados em algum programa de bolsas (integral ou parcial) da instituição onde irão estudar ou de outra fonte de recursos, ou estejam em estágio avançado de processo seletivo para obtenção de bolsa. Cursos em universidades públicas com subsídio total ou parcial também serão considerados.