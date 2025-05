Secretaria da Saúde promove encontro regional em Lages para fortalecer a Rede Materno-Infantil de SC

Foto: Divulgação Ascom/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem intensificado encontros nas macrorregiões de Santa Catarina, reunindo gestores e equipes técnicas com o objetivo de avançar na elaboração do Plano Estadual de Estruturação da Rede Materno-Infantil do estado. Essa etapa do projeto, a Gerência Regional de Saúde (Gersa) de Lages, em parceria com a Diretoria de Atenção Primária em Saúde (DAPS), realizou um encontro com a participação de prestadores de serviços e profissionais das diversas equipes de saúde dos municípios e da SES.

Durante as atividades técnicas, foram apresentados três painéis centrais: a estratégia do Planejamento Regional Integrado (PRI) no estado, o panorama epidemiológico dos óbitos maternos e infantis, e uma análise da capacidade instalada e dos vazios assistenciais na região. As exposições foram conduzidas por representantes da SES, incluindo Maria Luiza Cabral e Manoela Vieira de Bona Schlickmann da Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGP), Anna Paula Scoz representando a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), além de Bárbara Vargas Leal e Márcia de Oliveira, da DAPS.

Segundo Nalú Terezinha Júlio, gerente Regional de Saúde, o encontro foi fundamental para integrar vários atores. “A oficina reuniu gestores, técnicos municipais e regionais, profissionais da atenção primária e especializada, com o objetivo de fortalecer o planejamento regional e a organização da Rede Materno-Infantil, promovendo a integração entre o PRI e a construção do Plano de Ações Relacionadas (PAR) da Rede Alyne”, explica

Na parte da tarde, os participantes foram divididos em grupos para a construção coletiva da modelagem da Rede de Atenção à Saúde Materno-Infantil da Serra Catarinense, com foco na definição de diretrizes e prioridades regionais.

O evento também contou com o apoio fundamental da Unidade de Apoio à Atenção Primária (UDAPS) e da Unidade de Vigilância Epidemiológica (UDVE) da GERSA de Lages. As coordenadoras Roseni Firmino (APS) e Anna Paula Scoz (UDVE), e a gerente Nalu Júlio contribuíram ativamente para a mobilização dos municípios e a articulação técnica e institucional do encontro.

