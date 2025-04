Comissão especial será instalada para analisar o novo PNE

Será instalada nesta terça-feira (29) a Comissão Especial sobre o Plano Nacional de Educação decênio 2024-2034 ( PL 2614/24 ) da Câmara dos Deputados. A reunião está marcada para as 14 horas, no plenário 14.

Após a instalação da nova comissão, marcada para as 14 horas, no plenário 14, serão eleitos o presidente e os vice-presidentes do colegiado.

Confira a pauta da reunião

Novo PNE

O projeto do novo Plano Nacional de Educação (PNE) prevê 18 objetivos a serem cumpridos até 2034 nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensinos fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior, estrutura e funcionamento da educação básica.

O novo plano substitui o que está atualmente em vigor (2014-2024), que teve sua vigência prorrogada até o fim deste ano.

Comissão especial

A comissão será integrada por 34 deputados titulares e igual número de suplentes.

Saiba quem são os integrantes da nova comissão