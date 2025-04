Comissão aprova criação de regras para o uso de dados de crianças por inteligência artificial

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei pelo qual o uso de dados pessoais de crianças e de

adolescentes para alimentar ferramentas de inteligência artificial deve visar ao "melhor interesse" desse público.

O texto aprovado também determina pena de reclusão de um a quatro anos e multa para quem usar dados pessoais de crianças para alimentar a inteligência artificial sem o consentimentos dos pais ou representantes legais, quando esse aval for necessário.

A medida que consta no Projeto de Lei 2807/24 , do deputado Júnior Mano (PSB-CE), recebeu parecer favorável do relator, deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF).

Ribeiro alterou o texto original, por meio de substitutivo, para retirar a exigência de consentimento dos responsáveis para liberar o uso de dados de menores pela inteligência artificial. Desse modo, o relator manteve o que prevê a lei atual: o uso desses dados pessoais deve privilegiar o "melhor interesse" de crianças e adolescentes.

"Há situações em que, mesmo sem o consentimento, o melhor interesse da criança

prevalece, como o tratamento de dados feito para o cumprimento de obrigações legais, para a segurança do titular ou para a garantia da prevenção à fraude contra o titular", justificou.

Próximos passos

A medida será analisada pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto deve ainda ser apreciado pelo Plenário.

Para virar lei, a proposta tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

