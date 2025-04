Uso de recursos parados da Educação volta ao Plenário nesta terça-feira

O Plenário ainda deve votar o projeto que determina a substituição do Símbolo Internacional de Acesso pelo Símbolo Internacional de Acessibilidade. O texto exige, por exemplo, o uso do símbolo em piso da faixa de circulação ( PL 2.199/2022 ).

Apresentada pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), a proposta permite que todos os entes federados legislem sobre o tema. Para o senador, diante do envelhecimento da população brasileira, as políticas públicas para pessoas com mais de 60 anos precisam de atualização.

Consta também da pauta do Plenário a proposta de emenda à Constituição que inclui a proteção ao idoso entre as competências concorrentes de União, estados e Distrito Federal ( PEC 81/2015 ).

