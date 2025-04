Inscrições para professores no programa Aprende Mais vão até quarta (30)

Professores de Língua Portuguesa e Matemática do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual têm até a próxima quarta-feira (30/4) para se inscreverem no Programa Aprende Mais – Aprendizagem Contínua. Promovida pela Secretaria da Educação (Seduc), a iniciativa tem como objetivo a recomposição das aprendizagens e o fortalecimento das habilidades essenciais da Educação Básica. As inscrições estão disponíveis no Portal Educação RS , e para participar é necessário ter, no mínimo, cinco anos de experiência docente, seja na Rede Estadual ou em outras redes de ensino.

Relançado em abril, o programa está em sua terceira edição e passou por uma reformulação, ampliando o público-alvo para incluir os mentores pedagógicos. O Aprende Mais – Aprendizagem Contínua – garante bolsas mensais de estudo aos professores de educação que se inscreverem e participarem das formações, com valores que variam entre R$ 500 e R$ 600, conforme etapa de ensino.

O Programa Aprende Mais, criado para enfrentar os desafios causados pelos impactos da pandemia e dos eventos climáticos na educação, é uma das principais políticas públicas da Rede Estadual para recomposição das aprendizagens. Além de apoiar o trabalho docente, o foco é elevar o nível de aprendizagem de todos os estudantes das escolas estaduais, especialmente em Língua Portuguesa e Matemática.

As ações estão organizadas em duas frentes: a distribuição de novos Cadernos de Aprendizagem Contínua e uma série de formações continuadas para educadores da rede, voltadas para os professores do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Os cadernos reúnem atividades baseadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), no Referencial Curricular Gaúcho e na nova Matriz de Referência 2025, com distribuição em três ciclos entre maio e outubro.

As formações serão realizadas de forma síncrona (em tempo real) e assíncrona (por troca de mensagens sem a necessidade de respostas imediatas), com encontros on-line e conteúdos hospedados na plataforma Google Sala de Aula. Professores do 5º ano do Ensino Fundamental terão encontros semanais de uma hora fora do turno de trabalho. Já os docentes do 9º ano e da 3ª série do Ensino Médio terão formações semanais ou quinzenais. Supervisores escolares e mentores pedagógicos seguirão uma trilha formativa quinzenal.

Além das formações regulares, a Seduc também abriu vagas para formadores e multiplicadores docentes. Os formadores, cuja inscrição já encerrou, atuarão em Porto Alegre com dedicação exclusiva ao programa. Já os multiplicadores podem se inscrever até o dia 30 de abril e permanecerão em suas escolas de origem, conciliando a sala de aula com a missão de replicar as formações em seus municípios. Os mentores da Rede Estadual também estão incluídos no Aprende Mais – Aprendizagem Contínua, com inscrição automática.