Lei permite o uso de tornozeleira em agressores de mulheres que estão sob medida protetiva de urgência

Câmara Há 14 minutos Medida provisória libera R$ 27 milhões para reforçar segurança do STF Reforço orçamento foi solicitado pelos ministros do Supremo, em meio a ameaças relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023

Câmara Há 1 hora Projeto sobre isenção do IR pode ser votado pelo Plenário no segundo semestre, avalia Motta Proposta do governo beneficia quem ganha até R$ 5 mil por mês