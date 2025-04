Câmara debate importância dos agentes comunitários de saúde para a sociedade

O Plenário da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (29), às 9 horas, em comissão geral para discutir a importância dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de combate às endemias para o bem-estar da sociedade brasileira.

O debate atende a pedido do deputado Zé Neto (PT-BA). Ele destaca que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Nesse contexto, afirma o parlamentar, é fundamental que o poder público dê aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias melhores estruturas de trabalho.

"Reconhecer e homenagear esses agentes de saúde é não apenas um ato de justiça, mas também uma forma de reconhecermos a importância do trabalho em equipe e da dedicação desses profissionais na construção de uma sociedade mais saudável e equitativa", diz Zé Neto.