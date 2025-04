Feira sobre inovação em educação começa nesta segunda em São Paulo

A feira de educação Bett Brasil começa nesta segunda-feira (28), no Expo Center Norte, em São Paulo. Em sua 30ª edição, tem programação até o dia 1º de maio e expectativa de atrair 46 mil visitantes.

O tema central desta edição é “Educação para enfrentar crises e construir futuros regenerativos”, com parte dos eventos com acesso gratuito. O acesso aos fóruns para profissionais é pago, com informações no site do evento .

A feira é considerada a maior sobre inovação e tecnologia para a educação no país e conta com gestores públicos e privados. Segundo a organização apresentará ainda subtemas interligados por aspectos convergentes que permeiam a educação e que serão debatidos em todos os painéis, como crise climática, inteligência artificial, saúde mental, aprender a fazer, permanência e equidade na educação.