Em Tramandaí, Gabriel Souza vistoria obras de recapeamento que receberam recursos do Estado

O vice-governador Gabriel Souza vistoriou, neste sábado (26/4), os serviços de recapeamento asfáltico na avenida Fernandes Bastos, em Tramandaí. As melhorias receberam cerca de R$ 2 milhões de recursos do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Daer). O prefeito de Tramandaí, Juarezinho Marques, também participou da visita.

A Fernandes Bastos, continuação da RS-030, é a principal via de acesso ao município do Litoral Norte gaúcho. A nova pavimentação é realizada no trecho entre a rua Salvador Pereira Guimarães e a avenida Rubem Berta, no sentido de quem chega à cidade.

Gabriel explica que a obra também abrange a sinalização horizontal de trânsito e que essa é uma primeira fase de requalificação da via. “Uma obra como essa é garantia de melhor mobilidade, segurança e também transforma a entrada da cidade, já que é por aqui que a maioria dos turistas e moradores acessa Tramandaí. Essa sintonia entre o Estado e os municípios é fundamental para garantirmos os avanços que o futuro do nosso Rio Grande precisa”, afirma o vice-governador, que também adiantou que o governo do Estado irá liberar mais recursos para a requalificação asfáltica de outros trechos da avenida.

A avenida Fernandes Bastos, continuação da RS-030, é a principal via de acesso ao município do Litoral Norte -Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

Acompanhado do prefeito de Tramandaí, Gabriel também vistoriou a ERS-786, a avenida João de Magalhães, que é duplicada em um trecho de 1,5 km. O Daer repassou R$ 14,2 milhões para a obra e, em contrapartida pelo convênio com o Estado, a prefeitura de Tramandaí investiu R$ 1 milhão na reforma. A avenida ainda irá receber ciclovia, novo sistema de drenagem, travessias para pedestres e iluminação em LED.

Por meio do Programa Pavimenta, o governo estadual também investiu R$ 1,6 milhão na requalificação da avenida Perimetral, entre a avenida Minas Gerais e a rua São Paulo. As obras estão em andamento e receberam a contrapartida de R$ 677 mil da prefeitura de Tramandaí.