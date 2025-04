Biodiesel e eletroeletrônicos impulsionam crescimento das vendas da indústria

O setor industrial gaúcho registrou, em fevereiro, crescimento de 0,8% nas vendas acumuladas dos últimos 12 meses, na comparação com o mesmo período anterior. Apesar da retração no volume financeiro das comercializações em relação a janeiro, o segmento movimentou R$ 40,1 bilhões no segundo mês de 2025. No recorte trimestral, a indústria também apresentou desempenho positivo, com alta de 4,3% nas vendas frente ao mesmo trimestre do ano anterior. Já na comparação com o trimestre imediatamente anterior, houve queda de 17% – resultado influenciado, em parte, pela base de comparação elevada do período de forte recuperação pós-enchente.

Os dados constam no mais recente boletim setorial da Secretaria da Fazenda, publicado mensalmente na revista RS360. O levantamento é elaborado pela Receita Estadual com base nos documentos fiscais emitidos por empresas em transações com mercadorias tributadas pelo Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Entre os destaques da indústria está o setor de biodiesel, que registrou aumento de 27,3% nas vendas dos últimos 12 meses, com R$ 894 milhões em comercializações somente em fevereiro. Nos quatro trimestres analisados, o segmento apresentou crescimento contínuo, com elevação superior a 30% nas vendas nos três últimos períodos. O bom desempenho tem se refletido em investimentos na capacidade produtiva, com a taxa de investimento do setor dobrando em relação a março de 2024. Nos últimos 12 meses, foram aplicados R$ 109 milhões em máquinas e equipamentos.

O setor de eletroeletrônicos também teve papel relevante no desempenho da indústria. Impulsionado por incentivos estaduais e federais voltados à reconstrução do Estado, o segmento acumulou R$ 14,6 bilhões em vendas nos últimos 12 meses, um avanço de 12,3% em relação ao mesmo período anterior. Destaque para desempenho no mercado interno – em novembro de 2024, as vendas dentro do Rio Grande do Sul somaram R$ 383 milhões, valor 25% superior à média dos últimos 12 meses.

Outro destaque é o setor de veículos, que apresentou crescimento de 7,7% nas vendas acumuladas em 12 meses, totalizando R$ 35,3 bilhões no período. O aquecimento do mercado interno foi um dos principais fatores para o resultado, com alta de 24% nas vendas destinadas ao Rio Grande do Sul. As comercializações para outros estados também avançaram, com crescimento de 4% no período analisado.