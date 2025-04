Chuvas irregulares no Estado é a previsão do tempo para os próximos dias

A previsão para os próximos dias indica a ocorrência de chuvas irregulares na maior parte do Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 17/2025, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

No sábado (26/4), o tempo permanecerá estável, sem previsão de chuvas significativas e com temperaturas amenas. No domingo (27/4), a passagem de uma frente fria pelo oceano deverá alterar as condições do tempo em boa parte do Estado. Há previsão de chuvas mais uniformes nas regiões Norte, Alto Uruguai, Missões, Campos de Cima da Serra, Serra, Litoral Norte e Metropolitana. Nas demais regiões, a expectativa é de chuva fraca e isolada.

Na segunda-feira (28/4), a frente fria ainda influencia o tempo, mantendo a condição de instabilidade em algumas regiões. A atuação de uma massa de ar frio a partir deste dia deverá provocar queda nas temperaturas, especialmente nas regiões dos Campos de Cima da Serra, Serra, Campanha e Fronteira Oeste, onde os termômetros podem marcar valores inferiores a 5°C entre a próxima segunda e terça-feira.

Para a terça-feira (29/4) não há previsão de chuvas significativas no Estado. Na quarta-feira (30/4), a massa de ar frio começa a perder intensidade, favorecendo a elevação das temperaturas em todas as regiões do Rio Grande do Sul.

O prognóstico para os próximos sete dias indica a ocorrência de chuvas reduzidas em todo o Estado. De modo geral, os acumulados devem variar entre 2 e 20 milímetros (mm). Nas regiões Norte, Alto Uruguai, Missões, Campos de Cima da Serra e Litoral Norte, os volumes poderão ser um pouco maiores, variando entre 10 e 20mm, com possibilidade de ultrapassar esses valores, especialmente nas regiões do Alto Uruguai e Norte.

