Gabriel Souza anuncia o maior investimento da história na Região Missioneira, com R$ 30 milhões para turismo e cultura

O vice-governador e presidente do Conselho do Plano Rio Grande, Gabriel Souza, informou nesta sexta-feira (25/4), em Santo Ângelo, que o governo do Estado fará um aporte de cerca de R$ 30 milhões para a Região Missioneira. O anúncio ocorreu durante audiência pública promovida pela Associação dos Municípios das Missões (AMM).

Os recursos fazem parte do programa de investimentos pelos 400 anos das Missões Jesuíticas , lançado pelo governador Eduardo Leite em outubro do ano passado, e beneficiarão, inicialmente, projetos das secretarias de Turismo e Cultura em 12 municípios: Bossoroca, Caibaté, Entre-Ijuís, Porto Xavier, São Borja, São Francisco de Assis, São Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Pedro do Sul, Santo Ângelo e Vitória das Missões.

Gabriel destacou que esta é apenas a primeira rodada de investimentos e que uma nova etapa está prevista para o segundo semestre de 2025. “Será o maior investimento da história na região feito pelo governo do Estado. Se somarmos os recursos em saúde e infraestrutura, o volume se torna ainda mais expressivo. Como sempre digo: o Rio Grande do Futuro se constrói agora, no presente. É por isso que estamos trabalhando tanto”, afirmou.

"Teremos uma nova etapa de investimentos a partir dos projetos que receberemos", antecipou Garbriel Souza durante pronunciamento -Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

O próximo passo será a assinatura dos convênios entre o governo do Estado e os municípios contemplados, prevista para o mês de maio. Após a assinatura, os municípios receberão os recursos, licitarão e executarão as obras, e posteriormente prestarão contas ao Estado.

Gabriel também explicou que, além dessa primeira fase, novos projetos ainda poderão ser contemplados. “Teremos uma nova etapa de investimentos a partir dos projetos que receberemos. Vamos qualificar essas propostas, preparar os trâmites legais e, assim, repassar os recursos através de novos convênios”, acrescentou.

A programação comemorativa dos 400 anos das Missões envolve a atuação conjunta de órgãos estaduais, prefeituras, universidades, entidades culturais e religiosas, além da própria AMM. A infraestrutura da região também será fortalecida, com obras na ERS-344, melhorias em acessos municipais e investimentos no Aeroporto de Santo Ângelo.

A organização das comemorações está sob responsabilidade do Gabinete do Vice-Governador, que coordena a Comissão Oficial e o Comitê Executivo criados no ano passado. Em novembro, durante período como governador em exercício, Gabriel Souza sancionou a lei que institui a Cruz Missioneira como símbolo oficial das Missões Jesuíticas Guaranis, projeto protocolado pelo então deputado Eduardo Loureiro. Loureiro, por sua vez, assumirá a Secretaria da Cultura , pasta que ficará encarregada da coordenação das celebrações.

Texto: Juliane Pimentel e Dayanne Rodrigues/Ascom GVG

Edição: Secom