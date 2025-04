Nova estratégia de governo digital do RS é apresentada em evento de tecnologia em Gramado

O Mapa Único do Plano Rio Grande foi uma das iniciativas apresentadas no encontro -Foto: Bruna Galvão/ Ascom SPGG

A nova estratégia de governo digital do Rio Grande do Sul e a importância da tecnologia para a aplicação célere de políticas públicas foram temas da apresentação da secretária de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, no evento organizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC), em Gramado, na Serra Gaúcha, nesta sexta-feira (25/4). A 172ª Reunião Ordinária do Conselho de Associadas (Roca) foi conduzida pelo diretor-presidente da Procergs, Luiz Fernando Záchia, que também preside o Conselho. O encontro reuniu lideranças e especialistas para debater os rumos da tecnologia e da gestão pública digital.

“O Rio Grande do Sul já está consolidado como um dos estados mais digitais do país e queremos seguir avançando. Nosso objetivo, com a nova estratégia de governo digital, é aproximar os serviços oferecidos pelo Estado aos cidadãos, aprimorando e personalizando a experiência no ambiente digital, além de aplicar novas tecnologias, como a inteligência artificial”, explicou a secretária Danielle.

Por três anos consecutivos, o Rio Grande do Sul ocupou a liderança no ranking Abep-TIC na oferta de serviços digitais, por meio do portal rs.gov.br. A média mensal de acessos do site, que concentra todos os serviços digitais do Estado, é de 6,9 milhões, com 85% de aprovação.

Lançado em 2019, o portal será reformulado para trazer uma nova abordagem à oferta de serviços, com jornadas personalizadas. O uso da ciência de dados possibilitará a recomendação de serviços de acordo com o perfil do usuário. Além disso, o novo assistente digital com inteligência artificial generativa será acessado por comandos de texto, voz ou imagem. Outra mudança prevista é a proatividade do Estado para a oferta de serviços, que serão sugeridos por mensagem conforme a necessidade identificada para o cidadão.

Políticas públicas e inovação

Durante a apresentação na Roca, a titular da SPGG também destacou as iniciativas tecnológicas desenvolvidas pela secretaria durante o período de calamidade causado pelas cheias de 2024. O Mapa Único do Plano Rio Grande (MUP RS) identificou, por meio de imagens de satélite, as áreas diretamente atingidas pelo evento meteorológico extremo. O mapeamento possibilitou a entrega célere de políticas públicas às famílias afetadas.

Os auxílios financeiros providos pelos programas Volta Por Cima e PIX SOS Rio Grande do Sul, por exemplo, que beneficiaram, ao todo, mais de 135 mil famílias, foram pagos sem a necessidade de cadastro prévio. O cruzamento de dados do Cadastro Único com os endereços em áreas diretamente atingidas, computados pelo MUP RS, possibilitou a antecipação da emissão de cartões para o saque dos benefícios.

"A tecnologia precisa ter propósito, não é um fim em si mesma, pode ser eficiente desde que seja rápida e personalizada. Ficamos embaixo d’água por 18 dias, mas conseguimos entregar políticas públicas efetivas e atuar rapidamente para que a população atingida pudesse se reerguer”, afirmou a titular da SPGG.

Secretária Danielle Calazans destacou o uso eficiente da tecnologia em ações de governo -Foto: Bruna Galvão/Ascom SPGG

O MUP RS foi desenvolvido pelos departamentos de Economia e Estatística (DEE) e de Planejamento Governamental (Deplan), da Subsecretaria de Planejamento (Suplan).

"Durante o evento tratamos bastante sobre tecnologia, mas também fizemos uma reflexão conjunta com os outros estados sobre o que aconteceu em maio do ano passado, com a enchente assolando o nosso Estado. Esse episódio, além de ter afetado a economia do RS, abalou profundamente a autoestima do nosso povo, que conseguiu superar esse momento de dificuldade com o apoio das demais unidades federativas do país. Nós, da Procergs, junto com a SPGG, seremos eternamente gratos pelo auxílio que recebemos das demais PRODs do país, empresas estas que, como a nossa, acreditam no poder de transformação da tecnologia, em benefício dos serviços públicos e do cidadão de uma forma geral", salientou o diretor-presidente da Procergs, Luiz Fernando Záchia.

SEI RS

O projeto de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) pela SPGG em órgãos estaduais e em municípios gaúchos foi outra medida destacada durante o evento. A expansão da ferramenta de gestão de processos e documentos eletrônicos, desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é liderada no Estado pela subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital (STI).

“Queremos trazer a transformação digital para os municípios. Muitos deles ainda não usam processos eletrônicos e entendemos que a transparência, segurança e integração com outros órgãos e poderes passa pela implantação do sistema”, comentou Danielle.

No âmbito estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul e Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Emater/RS-Ascar) e a Invest RS foram as primeiras instituições ligadas ao Estado a implantarem o SEI RS. Entre os municípios, que podem aderir ao modelo de contratação disponibilizado pelo Estado, Capivari do Sul, no Litoral Norte, estreou o projeto-piloto.

Também estiveram presentes no evento o secretário-adjunto da SPGG, Bruno Silveira, e o subsecretário da STI, Ciro Barreiros, além da diretora de Negócios e de Relacionamento com Clientes da Procergs, Karen Lopes. Em paralelo à ROCA, foi realizada pela Abep-TIC a 111ª Reunião dos Diretores Administrativos Financeiros (RDAF), que abordou inteligência artificial, gestão de pessoas no setor público e imunidade tributária.