Centro de Estudos da Câmara dos Deputados promove audiência sobre racismo

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima terça-feira (29) sobre racismo na história, nas estruturas sociais e nas instituições.

O debate está marcado para as 17 horas, no plenário 4.

O racismo tem raízes históricas ligadas à colonização, à escravidão e à construção de hierarquias raciais. Na questão social, manifesta-se na educação, na saúde, no mercado de trabalho e no sistema de justiça. Muitas instituições, incluindo escolas, empresas e órgãos governamentais operam com preconceitos implícitos, levando a práticas que reforçam a desigualdade racial.

Superar o racismo requer um esforço coletivo e contínuo, envolvendo educação, conscientização, políticas públicas, reforma institucional, movimentos sociais, diálogo e reflexão.

O que é o Cedes

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos é um órgão técnico-consultivo da Câmara dos Deputados dedicado à análise e à discussão de temas de caráter inovador ou com potencial de transformar as realidades econômica, política e social do Brasil.

Desde sua instalação, em 2003, já foram publicados 27 estudos, muitos dos quais transformados em lei ou incorporados pelos governantes.

O colegiado é composto por 23 parlamentares e presidido, atualmente, pelo deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA).