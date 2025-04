Quadrilha é presa por furtar bolas, chuteiras e uniformes da CBF

Relações Inter... Há 17 minutos Jorginho Mello fortalece parcerias de Santa Catarina com o Japão durante evento em São Paulo Foto: Eduardo Valente / GOVSCO governador Jorginho Mello participou nesta quinta e sexta-feira, 24 e 25, em São Paulo, de uma agenda estratégica co...

Planejamento Há 3 horas Governo do Estado participou de seminário sobre planejamento de longo prazo para o Brasil Com apoio do governo do Estado na organização do local e com a participação de secretários estaduais e representantes da sociedade gaúcha, o seminá...