Governo do Estado participou de seminário sobre planejamento de longo prazo para o Brasil

Com apoio do governo do Estado na organização do local e com a participação de secretários estaduais e representantes da sociedade gaúcha, o seminário Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2050 foi realizado em Porto Alegre, na tarde de quinta-feira (24/4). O evento integra uma série de encontros regionais que percorre o país com o objetivo de ouvir a sociedade e reunir contribuições para a construção de um plano nacional de longo prazo, com foco no desenvolvimento sustentável, na redução das desigualdades e na inovação.

Promovido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), o encontro ocorreu no auditório do Ministério Público e contou com a parceria da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

A abertura do seminário contou com a participação da secretária Nacional de Planejamento, Virgínia de Ângelis, do secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, que abordou a construção do Plano Rio Grande , e do secretário adjunto da SPGG, Bruno Silveira, que fez a fala de boas-vindas, além de autoridades locais. O Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

"Temos focado em fazer a construção de um país superando as suas desigualdades. Fóruns como esse são necessários para alcançarmos esse objetivo. Aqui no Rio Grande do Sul, um ano após a maior tragédia meteorológica do nosso estado, estamos conseguindo superar desafios e temos muito a colaborar para essa construção coletiva", destacou o secretário adjunto da SPGG, Bruno Silveira.

Conforme o MPO, a Estratégia Brasil 2050 é uma proposta de planejamento público de longo prazo, que busca antecipar tendências, definir metas estruturantes e alinhar políticas públicas às transformações demográficas, sociais e econômicas em curso.

"O Plano Rio Grande não é um programa de governo e, sim, de Estado. O que estamos construindo está em sintonia com essa agenda 2050. Nossa estratégia pensa e também olha para o futuro, pois o Rio Grande do Sul vive uma nova realidade climática e necessita desse planejamento de médio e longo prazo", ressaltou o secretário Pedro Capeluppi.

Na sequência da abertura, o secretário Bruno Silveira e a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, foram os representantes do governo no painel "Desafios e Oportunidades para o Brasil que queremos", em que os participantes foram convidados levantar 3 pontos a serem enfrentados no país até 2050.

“O Brasil que queremos para 2050 começa com decisões que tomamos agora: fortalecendo a ciência como base para as políticas públicas, ampliando a educação como ferramenta de empoderamento para a gestão de riscos e colocando a prevenção no centro do desenvolvimento”, afirmouVirgínia .

Além das discussões presenciais, está aberta a consulta pública “Que Brasil queremos nos próximos 25 anos?”, disponível na plataforma Brasil Participativo .