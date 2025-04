Homem que matou a companheira e feriu bebê é condenado a 56 anos de prisão

Um homem acusado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), em Planalto, foi condenado pelo Tribunal do Júri nesta quinta-feira, 24 de abril, à pena de 56 anos, 5 meses e 18 dias de prisão pela morte da companheira com um filho do casal nos braços em 2019.

O crime aconteceu em 11 de agosto de 2019, Dia dos Pais, na residência do casal. Na ocasião, o condenado matou a companheira com dois tiros na região da cabeça e assumiu o risco de matar o filho de ambos, de apenas um ano e seis meses na época, que estava no colo da mãe.

Conforme a promotora de Justiça Débora Lopes de Morais, que atuou em plenário, o réu foi condenado tanto pelo feminicídio consumado quanto pela tentativa de homicídio com dolo eventual, já que o bebê sofreu um tiro de raspão na cabeça, enquanto era segurado pela mãe. Ainda, o crime foi consumado na presença de outro filho da vítima, de apenas oito anos de idade.

Consideramos emblemática a condenação, especialmente nesta semana, que foi marcada por 10 feminicídios no Rio Grande do Sul”, destaca Débora.