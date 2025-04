Receita Certa distribui R$ 46,8 milhões para mais de 3,5 milhões de pessoas

Mais de 3,5 milhões de consumidores cadastrados no Nota Fiscal Gaúcha (NFG) podem solicitar, a partir desta quinta-feira (24/4), o resgate de valores por meio do Receita Certa. Nesta nova rodada da modalidade de cashback do programa, serão devolvidos R$ 46.842.743,13 aos cidadãos que pediram CPF na nota fiscal nas compras realizadas no último trimestre de 2024. A média de valor por contribuinte é de R$ 13,39, sendo o maior valor individual registrado nesta edição de R$ 41,63, sem considerar saldos acumulados.

A distribuição dos valores ocorre sempre que é registrado um incremento real na arrecadação do ICMS do comércio varejista. Neste ciclo, o desempenho do varejo foi impulsionado especialmente pelas vendas de fim de ano, o que possibilitou uma nova rodada de repasses aos consumidores.

“Esta nova rodada do Receita Certa reforça o compromisso do Estado com o retorno de parte da arrecadação aos cidadãos que ajudam a combater a sonegação ao exigir CPF na nota. O resultado positivo do ciclo foi impulsionado pelo aumento nas vendas de fim de ano, e o programa cumpre seu papel de transformar o movimento do varejo em benefício direto à população”, destaca o coordenador do NFG, Fernando Rodrigues dos Santos.

Compras de fim de ano impulsionam incremento

Nesta rodada, foi considerada a comparação da arrecadação do ICMS a varejo entre os períodos de janeiro a dezembro de 2024 e de 2023. O incremento real da arrecadação ficou em 10,98%, o que resultou em R$ 41.241.489,38 a serem distribuídos, valor que se enquadra na segunda faixa de distribuição prevista na Lei 14.020/2012. Outros R$ 5.601.253,75, remanescentes de rodadas anteriores foram incorporados ao total, alcançando os R$ 46,8 milhões.

Foram contabilizados 16.877.592.223,17 pontos entre os participantes. O valor do ponto foi fixado em R$ 0,0027754. Cada cidadão terá seu valor calculado com base na pontuação acumulada nas compras feitas entre outubro e dezembro de 2024.

Como é feito o cálculo do valor recebido?

A cada R$ 1 em compras com CPF na nota, a pessoa acumula 1 ponto. O valor total a ser distribuído é dividido pelo número total de pontos acumulados pelos participantes. O resultado é o valor do ponto.

Nesta rodada:

Total de pontos: 16.877.592.223,17

16.877.592.223,17 Valor distribuído: R$ 46.842.743,13

R$ 46.842.743,13 Valor do ponto:R$ 0,0027754

Exemplo:

Se uma pessoa acumulou 5.000 pontos, o valor a receber será: 5.000 × R$ 0,0027754 = R$ 13,88.

Como resgatar

O pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha. O pagamento é realizado via Pix (chave CPF) ou depósito em conta corrente ou poupança ativa do Banrisul. O resgate só é possível para contas vinculadas ao CPF cadastrado no programa. Valores abaixo de R$ 1 são acumulados para trimestres futuros. Os contemplados têm um prazo de até 90 dias para o resgate dos valores, ou seja, até 22 de julho.

Passo a passo para solicitar o resgate:

Acesse o site ou app do NFG e faça login com CPF e senha; Vá até “Meus prêmios” e veja se há valores disponíveis; Solicite o resgate informando os dados bancários ou chave Pix.

Receita Certa

O Receita Certa foi criado pela Lei 15.576/2020, no contexto da reforma tributária no Estado. A cada trimestre em que é verificado crescimento real da arrecadação do ICMS no varejo, parte da receita é devolvida proporcionalmente aos cidadãos que solicitaram CPF na nota.

A pontuação respeita os seguintes limites:

1.000 pontos por nota fiscal;

30 notas por mês por estabelecimento;

5.000 pontos mensais, com máximo de 15.000 pontos por trimestre.