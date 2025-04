Dra. Eudócia relata missão à China e defende tecnologias avançadas no SUS

A senadora Dra. Eudócia (PL-AL) apresentou nesta quinta-feira (24), no Plenário, o relatório de missão oficial à China para fortalecer a cooperação entre o Brasil e o país asiático nas áreas de saúde, ciência e tecnologia.

A parlamentar afirmou que a viagem abriu caminho para futuras parcerias com instituições chinesas na área de vacinas oncológicas, além da identificação de tecnologias hospitalares de ponta que poderão ser adaptadas à realidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

— Na [empresa biofarmacêutica] Sinovac, laboratório que eu visitei, eles já estão estudando a possibilidade de produzir uma vacina contra 21 cepas do vírus do HPV, o papilomavírus, trazendo praticamente 100% de imunidade para as mulheres. Seria falar praticamente da erradicação desse vírus na concomitância de infecção e câncer de colo de útero — afirmou.

A senadora destacou que apresentou aos chineses projeto de lei de autoria dela que institui o marco regulatório das vacinas contra o câncer no Brasil ( PL 126/2025 ). Também informou que discutiu possibilidades de cooperação científica entre instituições brasileiras, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Butantan, e laboratórios chineses.

Dra. Eudócia disse ainda que visitou o Hospital Universitário Renji, em Xangai, onde conheceu tecnologias que utilizam inteligência artificial para prever descompensações clínicas com até três dias de antecedência. A senadora ressaltou que essas experiências reforçam a importância de adequar as tecnologias à saúde pública brasileira.

— A missão evidenciou que o Brasil pode e deve avançar na inovação tecnológica em saúde. A implementação de hospitais inteligentes vai otimizar os diagnósticos precoces e melhorar o atendimento da rede pública.