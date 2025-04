Caso das ampolas de insulina descartadas em um mato próximo a ERS305 em Horizontina

No dia 23 de março de 2025, 70 ampolas de insulina descartadas irregularmente foram encontradas em um mato próximo a ERS305 no perímetro do trevo que dá acesso a Crissiumal e Anel Rodoviário em Horizontina.

Na tarde daquele domingo dia 23 de março, a Secretaria Municipal de Saúde de Horizontina com apoio da Brigada Militar foi até o local e recolheu o material. Das 70 ampolas encontradas 31 estavam com a data de validade vencida e 39 dentro da validade, onde venceriam em 2026.

Na segunda-feira, 24 de março de 2025, foi efetuado o registro na delegacia de polícia.

O episódio do descarte irregular de ampolas de insulina em Horizontina através de matéria publicada no site Lupa Notícias, se tornou notícia nos principais jornais de televisão do estado do Rio Grande do Sul e em nível nacional.

No dia 27 de março, a 14º Coordenadoria Regional de Saúde (14ºCRS) concluiu o levantamento técnico dos lotes que poderiam ajudar nas investigações que estava sob responsabilidade do delegado Dr. Marcelo Gasparetto, da Delegacia de Polícia de Horizontina.

Na tarde de terça-feira, 22 de abril, nossa reportagem foi recebida pelo Coordenador da 14ªCoordenadoria Regional de Saúde com sede em Santa Rosa, Toni Jesse. Ele não desejou gravar entrevista em virtude de não estar autorizado pela Secretaria Estadual de Saúde.

Durante a conversa que durou aproximadamente 15 minutos, Toni Jesse destacou que os medicamentos recebidos pelo Estado, estão sendo entregues.

Com relação aos lotes das ampolas, Toni Jesse afirmou que tanto Estado como município tem o controle dos mesmos, sendo que a demanda do município é muito menor em relação ao Estado que atende a 18 coordenadorias regionais de saúde. O controle de medicamentos é auditável.

No caso das ampolas, o coordenador afirmou que no levantamento realizado pela 14ª Coordenadoria regional, havia um histórico de descompensação por parte de um paciente, ou seja, não fez o uso correto da medicação.

Na investigação feita pelo Estado, foi levantado conforme Toni Jesse que as ampolas foram realmente entregues pelo município aos respectivos usuários. A investigação criminal então passou a ser responsabilidade da Policia Civil.

Também na tarde de terça-feira, 22 de abril, nossa reportagem entrou em contato com o Delegado Dr. Marcelo Gasparetto, titular da delegacia de polícia de Horizontina, e na tarde de quarta-feira, 23 de abril, recebemos o retorno, onde o delegado destacou que a investigação realizada não conseguiu apontar o autor ou autores do descarte.

“Infelizmente não chegamos na autoria do fato. Apuramos a questão de envolvimento de políticos, mas não chegamos a nenhuma autoria. Tinha uma denúncia anônima a princípio, recebida por uma vereadora que repassou e não conseguimos identificar quem foi o responsável pelo descarte”. Afirmou o delegado.

Ainda segundo ele, durante a investigação não houveram muitas novidades, foram ouvidas algumas pessoas, ocorreu uma suspeita que tenha sido um dos usuários, mas muito vago, não havendo materialidade suficiente para aponta-lo como autor e dessa forma, não haverá indiciamentos nesse caso das ampolas.

Ainda conforme o Delegado, a investigação está concluída, mas ficará aberta caso haja novas informações sobre o caso.