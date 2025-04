Puma atropelado em Ijuí foi encaminhado para estudos acadêmicos

Um puma – também conhecido como suçuarana, leão-baio ou onça parda – morreu atropelado na BR 285, na madrugada de quarta-feira (23/04). O corpo do animal foi encontrado às margens da rodovia, nas proximidades do acesso ao Aeroporto de Ijuí.

De acordo com manifestação do Comando Ambiental da Brigada Militar, a carcaça do felino foi recolhida, por conta da relevância para a pesquisa científica, e servirá como fonte de informação em várias áreas, especialmente para pesquisadores que trabalham com grandes felinos.

O puma é o segundo maior felino das Américas, menor apenas que a onça pintada. Faz parte do “topo da cadeia alimentar” e ocorre desde a América do Norte até o extremo Sul da Patagônia, ocorrendo naturalmente em todas as regiões do Rio Grande do Sul, sendo que nas Missões e na Fronteira Noroeste é um animal relativamente abundante, ainda que esteja sob forte ameaça.

É importante a preservação dessa espécie, motivo pelo qual há o interesse científico. Quando esses animais infelizmente são vitimados no trânsito, se procura direcionar as carcaças para estudos, fortalecendo o conhecimento “para que ao final de tudo, se consiga preservar a espécie, e também os ecossistemas ao qual eles pertencem”, destacou o coronel Rodrigo.

A carcaça do puma foi encaminhada para a Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), onde será estudada e posteriormente empalhada (taxidermia).