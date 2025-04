Câmara dos Deputados lança prêmio para reconhecer líderes e instituições evangélicas

Líderes do Colégio de Líderes e membros da Mesa Diretora podem indicar, até o dia 2 de maio, pessoa ou instituição para receber a Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren. Esta será a primeira edição da homenagem criada pela Resolução 15/25 com o objetivo reconhecer pessoas ou instituições que contribuíram de forma marcante para o evangelismo, impactando positivamente a sociedade no Brasil ou no mundo.

As indicações devem ser feitas pelo formulário eletrônico disponível na página da Segunda-Secretaria da Câmara dos Deputados . Líderes do Colégio de Líderes podem indicar uma pessoa ou instituição; membros da Mesa Diretora podem indicar até duas.

A cerimônia de entrega acontecerá numa sessão especial no dia 17 de junho, às 10 horas, no Plenário Ulysses Guimarães. A medalha leva o nome de Daniel Berg e Gunnar Vingren, missionários suecos que foram pioneiros do evangelismo no Brasil.

Maiores informações estão disponíveis na página Medalha do Mérito Evangélico .