Parada Pedagógica mobiliza Rede Estadual para planejar e fortalecer a aprendizagem dos estudantes

Nesta quarta-feira (23/4), todas as 2.320 escolas da Rede Estadual realizaram uma série de atividades estratégicas. Com foco no trabalho dos professores e equipe diretiva, a primeira Parada Pedagógica de 2025 mobilizou os profissionais da educação, que se dedicaram ao longo do dia para debater e refletir sobre intervenções e possibilidades de atuação em sala de aula.

Previstas no calendário escolar, as Paradas Pedagógicas são um período em que as instituições de ensino, com a ausência dos estudantes, organizam ações voltadas para avaliar os resultados dos meses letivos anteriores, além de planejar o desenvolvimento do trimestre ou semestre seguinte.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, destacou que a data envolve toda a comunidade escolar. “Em um século 21 tão dinâmico, a educação exige a corresponsabilidade de todos – da secretaria, das coordenadorias, das escolas, dos professores e das famílias. O que queremos é ver nossos alunos brilhando, com uma vida plena e feliz. Para isso, precisamos de planejamento, monitoramento e ações bem estruturadas. A Parada Pedagógica é exatamente isso: um momento de convivência, de amizade construída no ambiente de trabalho, mas, acima de tudo, um tempo dedicado a garantir o melhor caminho para nossas crianças e jovens”, ressaltou.

A data também foi uma oportunidade para organizar os Estudos de Aprendizagem Contínua (EAC), uma política da Secretaria da Educação (Seduc) que busca fortalecer o aprendizado das turmas. O objetivo é que os professores possam identificar as habilidades essenciais ainda não consolidadas entre os estudantes, propondo alternativas, enquanto também criam estratégias de ampliação e de aprofundamento para aqueles que já alcançaram os níveis esperados.

Na Escola Monteiro Lobato, de São Marcos, vinculada à 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), a diretora Daiane Mescarello Vanas destacou que as discussões giraram em torno da análise da avaliação diagnóstica realizada neste ano. “Estudamos os dados da escola através da plataforma CAEd. Analisamos turma por turma e debatemos sobre as habilidades que estão abaixo do percentual esperado. A partir disso, os professores planejaram os EACs, que culminarão em uma atividade chamada Salas Temáticas, com trabalhos sobre os povos indígenas”, contou.

Com mais de 200 alunos do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, a escola é composta por 21 professores, que participaram de um dia para dividir experiências. “Esse é um momento muito válido. Os professores compartilham ideias e fortalecem o grupo docente. Também contamos com o apoio das coordenadoras da 4ª CRE, que nos auxiliam para que esses momentos aconteçam de forma organizada, sempre pensando na aprendizagem dos nossos estudantes”, completou Daiane.

Na região central do Estado, o Colégio Estadual São Sepé, localizado no município homônimo, atende cerca de 430 estudantes nos turnos da manhã, tarde e noite. O diretor da escola, Fernando Vasconcellos, disse que a Parada Pedagógica contribuiu para o alinhamento de toda a equipe escolar. “Ninguém caminha sozinho: é na troca e na colaboração que construímos um Colégio São Sepé mais forte e coerente com os princípios de uma educação pública que prepare os estudantes para a vida competitiva, aproximando teoria e prática cotidiana, focando na aprendizagem como forma de melhorarmos nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, afirmou.

Vasconcellos ressaltou ainda o apoio da Seduc para a realização das atividades. “As orientações e os materiais pedagógicos enviados nos dão base para falarmos a mesma língua. Durante a Parada, discutimos formas de ampliar o treinamento com exercícios de revisão antes das avaliações e dos EACs, para trazer mais confiança aos estudantes”, disse.

A Rede Estadual terá mais três Paradas Pedagógicas em 2025: nos dias 10 de junho, 12 de agosto e 13 de novembro.