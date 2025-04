Izalci defende fim da reeleição e cobra investimentos na educação básica

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (23), manifestou apoio à proposta de emenda à Constituição (PEC 12/2022 ), de autoria do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que propõe o fim da reeleição para cargos do Executivo e a unificação dos mandatos em cinco anos. Izalci afirmou que "o atual modelo compromete a gestão pública e prejudica o planejamento de políticas estruturantes".

— O que acontece hoje é que todos aqueles que ganham eleição para o Executivo, seja para prefeito, governador ou presidente da República, no dia seguinte já estão pensando na reeleição e não fazem o dever de casa. É por isso que o país está desse jeito — declarou.

O parlamentar também defendeu a unificação das eleições como forma de reduzir custos e garantir maior eficiência ao processo político. Ele ainda cobrou melhorias no sistema de votação e afirmou que é necessário garantir auditoria nas urnas eletrônicas.

— O voto tem que ser auditável para ter transparência, para você ter a garantia de que aquele voto que você depositou de fato vai eleger, ou vai direto para o seu candidato. Hoje nós não sabemos. A gente vê lá, aperta o botãozinho, mas a gente não sabe, a gente não vê. Auditoria tem que ser realmente incondicional — afirmou.

Durante o discurso, o senador destacou ainda a importância de investimentos na educação básica e profissional. Ele apontou deficiências na alfabetização, na formação de professores e na infraestrutura das escolas. Segundo Izalci, a ausência de um plano nacional com responsabilidades claras tem dificultado avanços no setor.