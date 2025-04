SP: Polícia Civil investiga banqueiros envolvidos em fraude milionária

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Geral Há 50 minutos Como pedir exclusão de desconto indevido em benefícios do INSS Segurado pode fazer o processo no aplicativo ou no site Meu INSS

Habitação Há 3 horas Governo investe R$ 150 milhões na reconstrução habitacional no Vale do Taquari Região mais afetada pelas enchentes de maio de 2024, o Vale do Taquari recebe R$ 150 milhões de investimentos do governo do Estado. Dentro do eixo ...

Geral Há 3 horas Voepass pede recuperação judicial para reestruturar finanças Companhia está impedida de voar pela Anac desde março

Geral Há 4 horas Governo suspende autorização para cobrança de mensalidade associativa Operação investiga descontos irregulares em benefícios do INSS