Cleitinho propõe cortar fundo partidário para custear energia de famílias de baixa renda

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) defendeu o corte de recursos do fundo eleitoral e partidário como forma de promover justiça social e política no seu discurso em Plenário, nesta quarta-feira (23). O parlamentar criticou a utilização de verbas públicas por partidos. Para ele, essas verbas deveriam ser direcionadas a políticas sociais, como o subsídio da conta de luz para famílias de baixa renda.

Cleitinho afirmou que a proposta do governo de beneficiar cerca de 30 milhões de brasileiros com a isenção na conta de energia tem seu apoio, desde que o custo não recaia sobre o restante da população.

— Tire R$ 4 bilhões do fundo eleitoral, do fundo partidário. Eu estou aqui pronto para votar, à hora que quiser. Você quer mesmo resolver o problema do povo e ficar do lado do povo? Tire dos políticos e dê para o povo! Faça igual ao Robin Hood: tire dos ricos e dê para os pobres — declarou.

O senador apontou alternativas para financiar a isenção, como o redirecionamento de verbas de estatais como Itaipu e Eletrobras, além da redução de gastos com publicidade institucional. Cleitinho citou o exemplo de contas de energia com alta carga tributária para argumentar que é preciso aliviar os encargos pagos pela população. Segundo ele, em uma conta de R$300, apenas R$90 correspondem ao consumo, enquanto os R$210 restantes são tributos e encargos.