Jorginho Mello reforça integração regional em almoço na Embaixada do Uruguai

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, participou nesta quarta-feira, 23, de um almoço diplomático na Embaixada do Uruguai, em Brasília, que reuniu autoridades dos países do Cone Sul e representantes dos estados membros do Codesul. O encontro teve como foco o fortalecimento da integração logística e comercial entre os países vizinhos e o Sul do Brasil.

Antes do almoço, foi realizada uma reunião de trabalho entre os governadores e os embaixadores do Uruguai, Argentina e Paraguai. Durante o encontro, Jorginho Mello destacou a importância de investimentos conjuntos em infraestrutura, especialmente em rodovias, ferrovias e hidrovias, visando ampliar o escoamento de produtos e fortalecer a competitividade da região.

“A aproximação entre os países e estados do Codesul é estratégica para impulsionar o desenvolvimento e ampliar nossos mercados. Santa Catarina tem vocação para liderar esse processo, pela nossa conexão com o mundo por meio de quatro importantes portos, além da nossa visão de futuro para sermos um Estado cada vez mais internacional”, afirmou o governador.

Além de Jorginho Mello, participaram do encontro os governadores Eduardo Leite (RS), Eduardo Riedel (MS), o vice-governador Darci Piana (PR), e os embaixadores Guillermo Valles (Uruguai), Guillermo Raimondi (Argentina) e Juan Ángel Delgadillo (Paraguai), além de secretários do Codesul.