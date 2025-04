Elevada da ERS-118 tem trânsito parcialmente liberado

Liberação proporcionará mais segurança no trânsito e auxiliará no escoamento da produção de empresas situadas no entorno -Foto: Fabricio Santos/Selt

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes, liberou parcialmente, na manhã desta quarta-feira (23/4), o trânsito na elevada da ERS-118 com a avenida Centenário, em Gravataí, no sentido Sapucaia do Sul/Gravataí. Com a liberação, o tráfego, que estava sendo desviado pela rua lateral direita, será deslocado para a pista principal, sobre a estrutura da elevada, viabilizando o fluxo de veículos sob a trincheira, no acesso ao Distrito Industrial. A obra da elevada, que começou em 2022, tem extensão de 1,4 km, investimento de R$ 48 milhões e previsão de conclusão até o fim deste ano.

“Essa liberação proporcionará mais segurança para o trânsito na região, além de auxiliar no escoamento da produção de empresas situadas no entorno da ERS-118. E seguimos trabalhando para entregar essa grande obra que é a elevada até o final de 2025”, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, que esteve no local para conferir a liberação do tráfego.

A mudança permitirá, ainda, que os veículos que saem da avenida Centenário em direção à Freeway façam o retorno sem cruzar pela via principal. "A duplicação da ERS-118 não é apenas uma obra, mas um projeto de longo prazo, em constante evolução. Por esse motivo, estamos aqui comemorando mais uma entrega importante para qualificar esse corredor rodoviário que já está transformando a economia da Região Metropolitana e gerando bem-estar social à população", salientou o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.

Outros investimentos na rodovia

Em outro trecho da ERS-118, entre Itapuã e o Hospital Colônia, os trabalhos de pavimentação foram concluídos, com investimento de R$ 15,2 milhões. Já no trecho Viamão-Lami, as obras estão em andamento, com investimento de R$ 53 milhões e previsão de conclusão ainda neste ano. Já para iluminação da rodovia, os aportes do governo do Estado chegam a R$ 18 milhões. As obras já alcançaram 96% do trecho entre Sapucaia do Sul e a Freeway e devem ser concluídas em 2025. Enquanto isso, três passarelas já foram finalizadas ao longo dos 21,5 quilômetros duplicados entre Sapucaia do Sul e Gravataí. Obras em outras duas passarelas serão iniciadas em breve, com investimento de mais de R$ 28 milhões.

Já de Cachoeirinha a Gravataí e de Sapucaia do Sul a Cachoeirinha, estão sendo instaladas muretas New Jersey, que garantem maior proteção aos motoristas, à medida que evitam possíveis invasões da pista contrária. Também na ERS-118, em Gravataí, está em fase de projeto uma trincheira que permitirá a passagem de pessoas e veículos pela avenida Brasil, com investimento de R$ 15 milhões, cujas obras devem começar ainda neste ano. Em 2020, foi entregue uma duplicação que era aguardada há décadas, de Sapucaia do Sul em direção à Freeway.