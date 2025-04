Prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira é eleita presidente da Famurs

A Famurs realizou nesta terça-feira, 22, a eleição para legitimar os nomes dos indicados pelos partidos políticos que irão integrar o Conselho de Administração da entidade para a Gestão 2025/2026. Com 213 votos, a prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira, foi oficialmente eleita como próxima presidente da Casa Municipalista Gaúcha. Ao todo, foram contabilizados 217 votos, sendo que brancos e nulos somaram quatro pontos.

A prefeita de Nonoai foi escolhida pelo Progressistas para presidir a Famurs até abril de 2026. Ela será a primeira mulher a comandar a entidade. Sua posse, junto aos sete vice-presidentes, acontecerá no dia 7 de maio, na Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), durante a programação do 43º Congresso de Municípios do RS.

Em seu discurso após o resultado, Adriane reforçou que antes de qualquer título ou honraria, ela é como os demais prefeitos: alguém que tem a oportunidade de melhorar a vida das pessoas no município onde elas vivem.

– Tenho plena consciência da missão, que é servir. Sou uma prefeita que já encarou a angústia de ter que escolher onde investir com pouco recurso; que já viveu a frustração de uma obra parada porque o repasse não chegou; mas que também já sentiu um coração encher de alegria com uma vaga em creche ou tratamento de saúde chegar até as pessoas”, frisou. “O que cada prefeito quer, de verdade, é tocar a vida das pessoas e transformar realidades, deixar um legado que fale por si –, declarou.

A presidente eleita também ressaltou que sabe que os desafios são gigantes, e que irá trazer para sua gestão, os anseios e angustias que presenciou durante suas visitas aos municípios durante a eleição interna do partido.

– Em cada visita pedi uma oportunidade, assim como fiz em Nonoai, para estarmos juntos, prefeitos e prefeitas, fortalecidos, firmes como entidade representativa. A Famurs, sob a nossa gestão, será marcada pelo diálogo, convergência, transparência nas ações, clareza nas decisões, pelos interesses dos municípios, sejam eles grandes ou pequenos, firmes, mas jamais sem perder a ternura –, afirmou.

Adriane Perin substituirá o atual presidente, Marcelo Arruda (PRD), ex-prefeito de Barra do Rio Azul. Sua indicação obedece a um acordo firmado entre os partidos com mais prefeitos no estado. Estabelecido em 2005, o acerto determina o rodízio de legendas na direção da entidade entre 2025 e 2028. Como o Progressistas foi o primeiro partido com maior número de prefeitos eleitos no RS em 2024, obteve o direito de escolher o presidente da Famurs em 2025. O MDB, o PDT e PL também irão compôr o rodízio.

– No dia 7 de maio teremos a transição de cargo, fazer o fechamento de um ciclo e desejar sucesso para o novo mandato que começa, mas sempre no intuito de atender as 497 cidades. Hoje, coloco os nossos desejos de muito sucesso e coloco a nossa gestão à disposição, no que precisar, durante as duas semanas de transição e mantendo o clima de harmonia, tendo em vista que neste período, ano passado, vivíamos uma calamidade. O principal avanço que tivemos este ano, o que se fortaleceu, foi a solidariedade, parceria e trabalhar de mãos dadas com todos os nossos prefeitos e prefeitas. Que a gente mantenha a nossa Famurs forte e próspera, defendendo o nosso cidadão –, reforçou o atual presidente, Marcelo Arruda.

Perfil

Adriane Perin de Oliveira, 44 anos, é natural de Quilombo (SC). Ela é prefeita reeleita de Nonoai, município integrante da Associação dos Municípios do Norte Gaúcho (AMNG). Ela é formada em Letras, casada com o ex-presidente da Famurs, Salmo Dias de Oliveira, e mãe de três filhos: Millena, Davi e Salomão.

Conselho de Administração da Famurs

Confira como ficou composto o Conselho de Administração da Famurs – Gestão 2025/2026:

Presidente

Adriane Perin de Oliveira (Progresistas) / Nonoai - AMNG

Vice-presidentes

Geverson Zimmermann (PSDB) / Estação - AMAU

Jonas Fernando Hauschild (PDT) / Tucunduva - AMUFRON

Luis Henrique Vedovato (MDB) / Imbé - AMLINORTE

Luiz Fernando Mainardi (PT) / Bagé - ASSUDOESTE

Márcia Raquel Rodrigues Presotto (UNIÃO BRASIL) / Novo Barreiro - AMZOP

Tiago Manoel Ferreira Michelon (PL) / Vespasiano Corrêa - AMAT

Volmar Telles do Amaral (PP) / Saldanha Marinho - AMAJA

Conselho Fiscal

Nesta eleição, também foram definidos os nomes e cargos que irão compor o Conselho Fiscal da Famurs para o biênio 2025/2027. Foram 217 votos válidos, sendo que branco e nulos somaram 18 pontos. O Conselho Fiscal da Famurs ficou definido da seguinte forma: