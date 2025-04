Congresso Nacional recebe projeção de frase em alusão Dia do Holocausto e do Heroísmo

O Congresso Nacional recebe na noite desta quarta-feira (23) a projeção da frase “Holocausto Nunca Mais” em alusão ao Dia do Holocausto e do Heroísmo, o Yom Hashoá VehaGvurá (em hebraico). Ato tem como objetivo lembrar o genocídio dos cerca de seis milhões de judeus pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Além de homenagear as vítimas, a projeção também visa destacar o espírito de resistência dos que conseguiram se rebelar em cidades europeias ocupadas e em campos de concentração e extermínio.

De acordo com o calendário judaico, neste ano o Dia do Holocausto e do Heroísmo será em 23 de abril. Anualmente, esta data é lembrada em várias partes do mundo.

Memória

No dia 16 de abril, a Câmara dos Deputados realizou evento em memória das vítimas do Holocausto , com a presença de representantes da comunidade judaica, autoridades nacionais e internacionais.

O evento marcou o primeiro Dia Nacional da Lembrança do Holocausto, criado no ano passado ( Lei 14.938/24 ). O dia escolhido para a celebração, 16 de abril, lembra a data da morte do diplomata brasileiro Luiz Martins de Souza Dantas, que atuou para salvar pessoas ameaçadas pelos nazistas.