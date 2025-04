Estado investirá R$ 658,4 milhões em estabelecimentos prisionais

O Governo do Rio Grande do Sul está destinando R$ 658,4 milhões para obras em prédios do sistema prisional. A União complementa os recursos, com R$ 145,9 milhões, totalizando R$ 804,3 milhões. Com fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP), serão construídas cinco novas unidades prisionais em Alegrete, Caxias do Sul, Passo Fundo, Rio Grande e São Borja e ampliadas quatro em Cachoeira do Sul, Ijuí, Passo Fundo e Uruguaiana. Ao todo, haverá criação de mais de 5,5 mil vagas. Os prédios são vinculados à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS).

As obras se encontram em fase de elaboração e de entrega de projetos pelas empresas responsáveis. O maior investimento ocorrerá na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, que receberá R$ 261,9 milhões para a criação de 1.650 vagas em uma área construída de 25 mil metros quadrados. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2026. No mesmo período, deverá estar pronta a Penitenciária Estadual de Rio Grande (R$ 241,6 milhões, 1.710 novas vagas e 25,9 mil metros quadrados).

Parte do investimento na Penitenciária Estadual de São Borja e na Cadeia Pública de Passo Fundo provém do governo federal. As duas têm conclusão prevista para 2026. O recurso para construção da Cadeia Pública de Alegrete, R$ 31,6 milhões, é todo proveniente da União.

“As obras que qualificam e ampliam o sistema prisional garantem mais segurança e possibilitam a ressocialização dos apenados. Com o trabalho da SOP e da SSPS, entregaremos prédios que cumprirão a sua função”, comentou a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Ampliações

Para reformas e ampliações de presídios, há previsão de R$ 18,9 milhões, com R$ 3,3 milhões oriundos do Tesouro do Estado e R$ 15,6 milhões, da União. No Presídio Regional de Passo Fundo, o investimento de R$ 11,5 milhões criará 40 vagas, com previsão de conclusão em 2026.

No Presídio Estadual de Cachoeira do Sul, R$ 4,8 milhões serão destinados para a reforma e ampliação (R$ 1,5 milhão do Estado e R$ 3,4 milhões da União), viabilizando 130 vagas até 2026. A Previbras Soluções Industriais executará as duas obras.

A Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana e a Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí também serão ampliadas. Cada unidade terá mais 53 vagas e investimento de R$ 1,3 milhão da União, e a execução caberá à Construtora União e à Vier Engenharia, respectivamente.

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, afirmou que todas essas obras representam um marco no sistema prisional gaúcho. “São investimentos recordes nesta área, os maiores na história do Estado, que vêm para qualificar o atendimento prestado às pessoas privadas de liberdade, oferecendo um melhor tratamento penal e, também, melhorando o espaço de trabalho dos servidores”, destacou.

Obra histórica na Cadeia Pública de Porto Alegre

Além das novas unidades e ampliações previstas, o governo do Estado segue investindo em outros estabelecimentos. A Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), antigo Presídio Central, está recebendo cerca de R$ 130 milhões e contará com 1.884 vagas que foram requalificadas. Os trabalhos estão 96% concluídos.

Trabalhos na Cadeia Pública de Porto Alegre estão 96% concluídos -Foto: Ariel Engster/Ascom SOP

Iniciada em julho de 2022, a obra dos módulos de convivência está pronta. Ao longo do trabalho, foi percebida a necessidade de uma nova cozinha e lavandaria na casa prisional. O governo assinou, em 2024, um aditivo com a empresa que desenvolve o projeto para a construção desses espaços.

A parte externa da CPPA terá torres de controle e serviços, que abrangem reservatórios, casa de bombas, central de gás GLP, gerador de água quente e de energia e subestação. O setor interno terá área construída de cerca de 14 mil metros quadrados, com nove módulos de vivência, onde ficarão as celas e os locais para atividades do cotidiano das pessoas presas, como pátio coberto e de sol, áreas para visita e atendimento jurídico.

Novos prédios

Penitenciária Estadual de Caxias do Sul II/III

R$ 261,9 milhões

1.650 vagas

25 mil metros quadrados

Construtora: Verdi Sistemas Construtivos

Penitenciária Estadual de Rio Grande II/III

R$ 241,6 milhões

1.710 vagas

25,9 mil metros quadrados

Construtora: Verdi Sistemas Construtivos

Penitenciária Estadual de São Borja

R$ 125,3 milhões (R$ 75,4 milhões do Estado e R$ 49,9 milhões da União)

800 vagas

16,8 mil metros quadrados

Construtora: Verdi Sistemas Construtivos

Cadeia Pública de Passo Fundo

R$ 125 milhões (R$ 76,2 milhões do Estado e R$ 48,8 milhões da União)

800 vagas

16,8 mil metros quadrados

Construtora: Verdi Sistemas Construtivos

Cadeia Pública de Alegrete

286 vagas

R$ 31,6 milhões (União)

Construtora: Konpax Construções

Ampliações

Presídio Estadual de Cachoeira do Sul

130 novas vagas

R$ 4,8 milhões (R$ 1,4 milhão do Estado e R$ 3,4 milhões da União)

Construtora: Previbras Soluções Industriais

Presídio Regional de Passo Fundo

40 novas vagas

R$ 11,5 milhões (R$ 1,9 milhão do Estado e R$ 9,6 milhões da União)

Construtora: Previbras Soluções Industriais

Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana

53 novas vagas

R$ 1,3 milhão (União)

Construtora: União

Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí

53 novas vagas

R$ 1,3 milhão (União)

Construtora: Vier Engenharia