Exposição celebra obra do mestre do cordel e da xilogravura J. Borges

O Centro Cultural Câmara dos Deputados realiza, de 24 de abril a 14 de maio, a mostra individual J. Borges: Poesia e Arte, que reúne mais de 70 obras, entre matrizes e gravuras, além de dezenas de folhetos de cordel criados e publicações ilustradas pelo grande artista popular pernambucano.

Também compõem a mostra uma linha do tempo, destacando fatos significativos dos 88 anos de vida e 60 anos de carreira do artista, e um ambiente instagramável (cenário fotogênico montado para incentivar os visitantes a divulgarem a exposição em suas redes sociais).

Serão apresentadas obras de J. Borges que fazem parte do acervo pessoal do curador Romildo Gastão e de outros colecionadores, bem como trabalhos pertencentes ao Memorial J. Borges — espaço artístico-cultural criado pelo próprio artista e hoje administrado pela família, localizado na cidade natal do artista, Bezerros, a cerca de 100 quilômetros de Recife.

Poesia

José Francisco Borges iniciou sua trajetória com literatura de cordel. A essência de sua obra sempre foi a poesia. As matrizes surgiram depois, de forma experimental e autodidata, justamente para ilustrar as capas das suas histórias.

Na exposição montada no Congresso Nacional, os trabalhos estão divididos em três núcleos, de acordo com as temáticas predominantes do imaginário jotaborgeano: religiosidade; sertão; e núcleo social, dos costumes e tradições do povo nordestino. Algumas das histórias e iconografias de J. Borges mais apreciadas pelo público são: A mulher que botou o diabo na garrafa, Coração na mão, A chegada da prostituta no céu e O monstro do sertão.

Pretende-se não apenas exibir um panorama da produção artística de J. Borges, mas também enfatizar a importância de um artista de renome, genuinamente popular e brasileiro, cujas obras espelham o que há de mais legítimo na tradição social, econômica e cultural nordestina.

Romildo Gastão explica que a ideia de uma exposição de J. Borges em Brasília surgiu no início de 2024, como uma homenagem ao artista, o qual sempre nutriu uma relação afetiva com a capital federal. Trata-se da primeira mostra individual em espaço público desde o falecimento do xilogravurista, ocorrido em julho de 2024.

Serviço

Exposição J. Borges: Poesia e Arte

Local: Salão Negro do Congresso Nacional

Visitação: de 24 de abril a 14 de maio de 2025, das 9h às 17h, inclusive nos fins de semana

Entrada franca