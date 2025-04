Portinho questiona proibição de celulares em julgamento de Filipe Martins

Portinho cobrou posicionamentos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), que, segundo ele, permaneceram omissas diante da violação de prerrogativas profissionais. O parlamentar defendeu a abertura de processos de impeachment de ministros do STF e a retomada no Senado de propostas de reforma do Judiciário.

O senador, que também é advogado, argumentou que a comunicação em tempo real com assessores é fundamental para a atuação da defesa durante julgamentos, especialmente em tempos digitais. Ele também afirmou que a TV Justiça evitou exibir imagens da plateia para não mostrar a presença de Filipe Martins, mesmo antes de eventual aceitação da denúncia.

— Que democracia é essa em que, excepcionalmente, numa sessão específica de julgamento no STF, não se pode adentrar com celulares? Que medo é esse? Onde está escrito? Em que norma processual ou legal? — questionou Portinho, acrescentando que a restrição prejudicou advogados e jornalistas presentes à sessão.

Durante discurso no Plenário nesta terça-feira (22), o senador Carlos Portinho (PL-RJ) criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) por proibir a entrada de celulares na sessão que analisava denúncia contra o ex-assessor especial da Presidência da República Filipe Martins. O parlamentar afirmou que a medida restringiu o exercício da advocacia e a cobertura jornalística do julgamento, classificando o episódio como censura e um sinal de "desequilíbrio institucional".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Senado Federal Há 1 hora Oriovisto critica poder do STF e cobra avanço de reformas Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (22), o senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) voltou a criticar a concentração de competências no S...

Senado Federal Há 1 hora Projeção de frase no Congresso homenageará vítimas do hololocausto Nesta quarta-feira (23), uma projeção com a frase “Holocausto Nunca Mais” iluminará a fachada do Congresso Nacional, em memória ao Iom HaShoá VehaG...

Senado Federal Há 1 hora Lucas Barreto critica consulta sobre criação de reservas no Amapá O senador Lucas Barreto (PSD-AP), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (22), criticou a decisão do Instituto Chico Mendes de Conservação...

Senado Federal Há 2 horas Aprovado em Plenário acordo de cooperação Brasil-Armênia O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (22) projeto que ratifica acordo de cooperação técnica entre Brasil e Armênia. A proposta, originada...