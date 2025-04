Projeção de frase no Congresso homenageará vítimas do hololocausto

Pedido da Conib para marcar o Dia do Holocausto é atendido há alguns anos ( foto da fachada em 2021) - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O pedido foi feito pela Confederação Israelita do Brasil (Conib). Aentidade se dedica a lembrar o Holocausto e a combater o antissemitismo, perpetrado contra judeus.A frase é também um apelo para que fatos como esse nunca se repitam.

Todos os anos, esta data é lembrada em todo o mundo. De acordo com o calendário judaico, neste ano a data ocorrerá nos dias 26 de Nissan de 5785, que corresponde à noite de 23 de abril, quarta feira.

Nesta quarta-feira (23), uma projeção com a frase “Holocausto Nunca Mais” iluminará a fachada do Congresso Nacional, em memória ao Iom HaShoá VehaGvurá (Dia do Holocausto e do Heroísmo).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Senado Federal Há 1 hora Portinho questiona proibição de celulares em julgamento de Filipe Martins Durante discurso no Plenário nesta terça-feira (22), o senador Carlos Portinho (PL-RJ) criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) por proibir a entr...

Senado Federal Há 1 hora Oriovisto critica poder do STF e cobra avanço de reformas Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (22), o senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) voltou a criticar a concentração de competências no S...

Senado Federal Há 1 hora Lucas Barreto critica consulta sobre criação de reservas no Amapá O senador Lucas Barreto (PSD-AP), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (22), criticou a decisão do Instituto Chico Mendes de Conservação...

Senado Federal Há 2 horas Aprovado em Plenário acordo de cooperação Brasil-Armênia O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (22) projeto que ratifica acordo de cooperação técnica entre Brasil e Armênia. A proposta, originada...