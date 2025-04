Recursos do Estado para subsidiar juros do Pronampe Gaúcho chegaram aos municípios mais afetados pela enchente

Uma das ações mais rápidas disponibilizadas aos empresários gaúchos afetados pelas enchentes foi o Pronampe Gaúcho, anunciado pelo governador Eduardo Leite e pelo Banrisul em julho de 2024. Incluídas no Plano Rio Grande , programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro, as operações foram realizadas em tempo recorde, sendo liberados R$ 250 milhões em recursos, dos quais R$ 100 milhões foram destinados pelo Tesouro do Estado como forma de subsidiar os juros das operações. Com o aporte governamental, o empreendedor pôde pagar as parcelas com valor bem inferior ao das operações bancárias.

Considerando os valores aportados pelo Estado, foram destinados R$ 2,3 milhões para o subsídio dos juros a empresas de Arroio do Meio, uma das áreas mais afetadas. Foram 87 operações, somando R$ 2,7 milhões para Estrela, e R$ 2,8 milhões para Lajeado, além de diversos contratos beneficiando cidades do Vale do Taquari.



A Região Metropolitana concentrou o maior aporte do recurso do Tesouro para as operações do Pronampe Gaúcho, com R$ 28,5 milhões para a Capital. Para Canoas, foram 226 operações com valores de R$ 7 milhões. Outros R$ 6,3 milhões foram buscados por empresas de São Leopoldo. Com 75 operações, São Sebastião do Caí teve R$ 2,5 milhões e Igrejinha teve 107 financiamentos com subsídio de juros de R$ 3,1 milhões. Já na Metade Sul, Rio Grande teve 109 operações, com valor de R$ 4 milhões, além de operações para Pelotas, São Lourenço do Sul e São José do Norte.

O Pronampe Gaúcho somou-se a outras ações do governo e dos bancos públicos do Estado para a retomada econômica. A lista de todas as operações por município pode ser acessada no Portal da Transparência do governo estadual, no painel exclusivo sobre os valores do Tesouro do Estado destinados ao Pronampe Gaúcho.

A linha de crédito, de concessão rápida e desburocratizada, apoiou a recuperação de empresas gaúchas em municípios em estado de calamidade, localizados em áreas apontadas pelo sistema de mapeamento como áreas atingidas pelas enchentes (MUP RS). O valor de crédito foi de R$ 3 mil para MEIs e de até R$ 150 mil para outros empreendimentos enquadrados no programa de fomento à reconstrução econômica. Os encargos financeiros ficaram limitados a 1,35% ao mês, com equalização do juro pelo subsídio de 40% do valor da operação pelo Estado. Na prática, ao final do financiamento, o empreendedor que pagar as parcelas no vencimento desembolsará, no máximo, um valor real igual ao do empréstimo.