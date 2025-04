CRE voltará a avaliar política de cibersegurança em 2025

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou nesta terça-feira (22) requerimento do senador Esperidião Amin (PP-SC) para que a Política Nacional de Cibersegurança seja novamente avaliada neste ano ( REQ 5/2025 – CRE ). Na solicitação, o senador destaca o agravamento dos ataques cibernéticos no país e cobra ações mais efetivas do Poder Executivo.

De acordo com Esperidião Amin, em 2024, os prejuízos causados pelos crimes cibernéticos no país, chegaram a 18% do Produto Interno Bruto (PIB), conforme dados do Instituto Nacional de Combate ao Cibercrime (INCC) e do Fórum Econômico Mundial. As principais vítimas, aponta o documento, são empresas de pequeno e médio porte.

“A situação é alarmante. O Brasil se tornou, em 2024, o país mais atacado por crimes cibernéticos na América Latina, segundo relatório da Google”, alertou o senador. O requerimento menciona também que o número de fraudes digitais evitadas cresceu 10,4% em relação a 2023, alcançando R$ 51,6 bilhões em potenciais perdas.

Esperidião Amin lembrou ainda que, apesar das recomendações feitas pela CRE em 2024 — entre elas, a criação de uma Agência Nacional de Cibersegurança —, o governo federal ainda não encaminhou proposta ao Congresso para viabilizar essa estrutura. Para o senador, a centralização do combate aos crimes cibernéticos e a coordenação entre os setores público e privado são medidas urgentes.

“Avaliando novamente essa política pública, poderemos acompanhar a implementação das ações e propor soluções mais robustas para mitigar os efeitos danosos dessa realidade que afeta todos os segmentos da sociedade brasileira”, concluiu.