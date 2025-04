CRE aprova Sérgio Rodrigues dos Santos como embaixador na Rússia

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou nesta terça-feira (22) a indicação do diplomata Sérgio Rodrigues dos Santos para o cargo de embaixador do Brasil na Rússia e, cumulativamente, no Uzbequistão. A mensagem ( MSF 2/2025 ) contou com relatório favorável do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), lido pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). A indicação agora será analisada pelo Plenário.

Sérgio Rodrigues dos Santos destacou a importância da Rússia no cenário internacional e reforçou a necessidade das boas relações com o país.

— É impossível entender o sistema internacional sem levar em conta o papel desempenhado pela Rússia. Atualmente, há uma reconfiguração da ordem mundial para um cenário de crescente multipolaridade, tendo a Rússia como um dos seus centros de poder. As relações bilaterais foram estabelecidas em 1828. A Rússia é uma parceira de grande relevância para o Brasil, aliada no Brics e G20, de importância estratégica para o Brasil nos campos econômico, comercial e tecnológico — resumiu.

Ao ler o relatório com a indicação do diplomata, Veneziano lembrou que as relações bilaterais com a Rússia se estabeleceram há quase 200 anos, em 1828, e elogiou o indicado.

— Aqui ficou demonstrado que tem a capacidade de poder estabelecer, institucionalmente, condições para facilitar os nossos acessos [e] àqueles que conduzem as estratégias políticas e econômicas do nosso Executivo [...] — observou.

Formação

Formado em Letras pela Universidade Federal do Paraná, Sérgio Rodrigues dos Santos iniciou a carreira na chancelaria em 1995, como terceiro-secretário. Por merecimento, alcançou a condição de ministro de primeira classe em 2022.

Entre as funções desempenhadas como chanceler, atuou como segundo e primeiro-secretário na embaixada do Brasil em Tóquio; bem como ministro-conselheiro da missão permanente do Brasil junto às Nações Unidas, em Nova York; na embaixada do Brasil em Tel Aviv e na delegação permanente do Brasil em Genebra.